'Unidos”: La magia de Pixar se niega a desaparecer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cinta Unidos (Onward, EU-2020) de Dan Scanlon es efectiva y conmovedora, descansa en el "cómo hacer" de los estudios Pixar , pero probablemente no se convertirá automáticamente en un clásico como podrían serlo Toy Story, Up, Monsters Inc o Coco. La película gira en torno a dos jóvenes hermanos elfos, Barley e Ian Lightfoot, quienes tuvieron la desventura de haber crecido sin padre, que murió cuando eran pequeños. Barley tiene apenas tres recuerdos de su papá, pero Ian sólo fotografías y grabaciones en casét. La madre, Laurel, ha dejado atrás el pasado y tiene una nueva pareja: un oficial de policía llamado Colt Bronco. Es importante hacer un paréntesis sobre el mundo en el cual se desarrollan los hechos: El unvierso de Unidos es un lugar en donde viven hadas, elfos, ogros, dragones, centauros y demás seres fantásticos. Hace muchos años había magia pero la llegada de la tecnología (más sencilla de controlar), hizo que la magia pasará a segundo término, de tal manera que poco a poco fue desapareciendo. En la actualidad, esos seres fantásticos viven de manera similar a como vivimos nosotros. Volvamos a la historia de Barley e Ian: el primero es un sujeto que no sabemos bien qué hace, pero se la pasa intentando rescatar construcciones antiguas ligadas de alguna manera a ese mundo mágico ahora extinto, lo cual le trae problemas frecuentes con la policía. Barley es fanático de los juegos de fantasía (juegos de rol), y aunque resulta bastante nerd hay que reconocer que es un chico bastante arrojado y sin temor en buscar lo que necesita. https://twitter.com/DisneyStudiosLA/status/1206942614622232577?s=20 Por su parte, Ian es más "normal", tímido pero con más posibilidades de encajar en la sociedad. En su cumpleaños número 16, Ian recibe un regalo sorpresa, herencia de su padre: un báculo mágico, una piedra mágica y un hechizo que permitirá regresar a su padre por un día para que pueda ver cómo va su familia. ¿Cómo? ¿Por qué? No está muy claro --y ésta es una de las fallas de la cinta--, el caso es que Ian consigue hacer funcionar el hechizo, pero cuando está a punto de terminar algo sale mal y sólo consigue traer a su padre de la cintura para abajo. Para completar el hechizo necesitan otra piedra mágica y tienen sólo 24 horas antes de que su padre desaparezca para siempre. Los chicos Lightfoot se lanzan a la aventura. El viaje de los protagonistas es más o menos interesante: algunos seres pintorescos por el camino que estorbarán un poco su odisea, pero fuera de eso todo parece ser sumamente fácil para los muchachos. En este punto, la película pierda fuerza y parece ser que se convertirá en una cinta animada del montón. Sin embargo, para el último tercio, la historia tendrá ese elemento Pixar que caracteriza a todas las de la productora: ese elemento emotivo que nos hace conectar con nosotros mismos, nuestro pasado, nuestros anhelos… e incluso nuestras pérdidas. Por otro lado, cabe mencionar que en esta ocasión la animación no es algo sorprendente. Unidos funciona: es una buena película, pero lejos de esa genialidad de los clásicos de Pixar.