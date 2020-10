CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El documental The Elephant Queen, de Mark Deeble y Victoria Stone, es una emotiva historia de supervivencia que nos muestra el maravilloso engranaje que opera en la naturaleza, y las terribles consecuencias que pueden desatarse cuando una de sus “piezas” funciona de manera irregular. La historia gira en torno a Athena --líder de una manada de elefantes hembra y también de crías de ambos sexos--, quien deberá tomar una decisión crucial para la sobrevivencia de su grupo en medio de una sequía. La “reina” Athena y su grupo viven en un espacio donde encontramos varias charcas producto de lluvias torrenciales. Es en torno a estos ojos de agua que las elefantas y diversos animales --peces, tortugas, gansos, sapos, escarabajos y camaleones-- viven su día a día; el entorno funciona como un engranaje perfecto en donde el rol de cada especie es importante para la sobrevivencia del sistema, aunque la participación de las elefantas tiene mayor peso que el resto. Dentro de la manada encontramos a Mala y a su recién nacida hija, Mimi, quien será pieza clave para la decisión de Athena. Y es que Mimi necesita de muchos cuidados, y no sólo lo sabe su madre, sino la reina elefante y también todo el grupo. El problema viene cuando la lluvia no hace acto de presencia en el “reino” y su ausencia amenaza con convertirse en una sequía: Athena deberá evaluar el momento preciso para poder marcharse, y es que si se van de inmediato, Mimi podría morir en el camino, pero si se quedan demasiado tiempo, podría ser el fin de la manada. Las cosas no serán sencillas para la matriarca ni para su grupo, ya que se estarán enfrentando a una sequía nunca antes vivida. Ello nos hace pensar también, de manera irremediable, en el cambio climático: ¿Esta terrible sequía tiene que ver con la mano del hombre? Y es que todo parece indicar que si un elemento del clima se sale de su rol establecido en cierto ecosistema, la vida de sus habitantes podría pender de un hilo. The Elephant Queen, disponible en Apple TV , transmite de manera eficaz el dilema de Athena; la cantidad de material que Deeble y Stone filmaron es tal que hasta se dan el lujo de tomas aéreas, planos abiertos, close ups y big close ups… de pronto parece una historia de ficción en donde todos los animales interpretan su parte magistralmente. De manera irremediable nos quedamos enganchados con la problemática de Athena y su grupo. Si hay algo que objetarle a The Elephant Queen es que la historia tarda un poco en arrancar: los primeros 40 minutos conocemos a casi todas las especies que conviven en la charca, y si bien tienen sus propias batallas que librar, se vuelve un poco tedioso escuchar sus historias. Pero una vez pasado ese punto, la ordalía de Athena y su grupo se deja sentir, y no queda más que maravillarse por la sabiduría de su especie y los mecanismos de sobrevivencia del resto, y sentir temor y asombro del poder de los elementos naturales.