'La otra Missy”: Una comedia del montón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cinta La otra Missy (The Wrong Missy, EU-2020) es una comedia simplona estelarizada por David Spade, cuyo tema son los misteriosos caminos en los que uno puede encontrar el amor verdadero. Gira en torno a Tim Morris (Spade), ejecutivo importante de una institución bancaria que está buscando el amor a través de una app para citas. Todo comienza con una primera cita entre él y Melissa (Lauren Lapkus)o Melissa, o Missy como le gusta que le llamen. Se trata de una chica de humor extravagante que va de lo tonto a lo impertinente, lo cual la vuelve impredecible y hasta desquiciada. O al menos es la impresión que tiene Tim, de manera que minutos después de conocerla busca la manera de escapar del restaurante donde se enuentran. El desenlace de esa cita es desafortunado, no sólo por la falta de conexión entre ambos, sino porque el plan de escape de Tim tiene como resultado un tobillo dislocado, y vuelto a colocar por Missy. Posteriormente, durante un viaje de negocios, Tim se encuentra por casualidad con otra Melissa: una hermosa mujer rubia, sumamente inteligente, con quien parece tener mucho en común; tan es así, que están a punto de hacer el amor en el cuarto del conserje. Pero tienen un vuelo que tomar y deben detenerse. Intercambian números con la esperanza de volverse a ver. La ocasión perfecta para el reencuentro parece ser el viaje laboral de Tim a Hawai, donde pasará varios días realizando actividades de integración con el nuevo jefe de la compañía. Todo parece ser ideal de no ser porque Tim se equivoca de Melisa y termina invitando a la primera cita. Al ser una comeda romántica no es muy complicado adivinar qué es lo que pasará con esta pareja dispareja. Si bien La otra Missy presenta varios lugares comunes sobre lo que debe ser el amor, y no hay sorpresas en su trama, hay que reconocer que tiene un par de momentos ingeniosos muy divertidos. La otra Missy termina siendo una apuesta medianamente rentable para quienes gustan de este tipo de comedias, en la más pura tradición del mismo David Spade o Adam Sandler. Un público exigente encontrará esta cinta cercana a lo mediocre.