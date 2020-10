'Dads”: El nuevo rol del hombre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- ¿Cuál es el rol del padre moderno?, pregunta la directora y actriz Bryce Dallas Howard a diversos actores, comediantes y directores estadunidense, entre ellos a Will Smith, Kenan Thompson, Jude Apatow, Conan O’Brien, y a su padre Ron Howard, entre otros. Ninguno tiene una respuesta concreta. Y ese es el tema del documental disponible en Apple TV llamado Dads (“Papás”), en donde la hija de Ron Howard explora el nuevo papel del hombre involucrado en la crianza de sus hijos, a través de la mirada de personalidades del entretenimiento estadunidense y de algunos casos de gente “común y corriente” de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Aquellos aparecen a manera de entrevista, mientras que el segundo “grupo de estudio” abre las puertas de su casa para mostrarnos las facetas que ha tomado el hombre en la preparación de los hijos. En Estados Unidos conocemos a Glen Henry, un afroamericano que dejó su trabajo para cuidarlos mientras su esposa Yvette trabajaría tiempo completo; Henry odiaba su trabajo y decidió cambiar de giro: amo de casa. Lo interesante es que capitalizó sus experiencias como padre en un videoblog llamado Beleaf in Fatherhood. También en Estados Unidos conocemo a Robert Shelby, otro afroamericano, quien ha tenido que trabajar muy duro para darle lo mejor a su hijo, no sólo dinero sino también tiempo, ya que el pequeño nació con un problema cardíaco y Robert ha estado muy cerca de él. Con Chantay tuvo al niño, pero decidieron no casarse ni ser pareja para poder criarlo. Em Brasil conocemos a Thiago, un hombre que trabaja tiempo completo y que comparte 50-50 de la crianza con su esposa Annie. El niño no creció con su padre, pero se las ha arregaldo para construir un modelo moderno de éste. Luego viajamos a Japón para encontramos a Shuichi, un sujeto que renunció a su trabajo para ser amo de casa, y finalmente a Inglaterra donde están Rob y Reece, una pareja homosexual, padres de crianza, quienes han adoptado a varios niños con contextos problemáticos. A través de dichas experiencias y clips divertidos sobre la paternidad, la directora contrasta ese modelo de paternidad con el modelo tradicional en el que el padre era una figura ausente que trabajaba todo el día, y que sólo estaba presente por las noches y en fines de semana. La crianza era un trabajo exclusivo de la madre. Dads expone a este nuevo tipo de hombres, más sensibles, más abiertos a un trabajo en equipo, y en ese sentido el documental es un homenaje a este modelo masculino, pero al mismo tiempo parece también un homenaje a su propio padre, Ron Howard, quien tiene un papel importante en el documental; quizá sea gracias a él que Bryce se animó a hacer este trabajo. Ron parece ser un padre moderno ejemplar cuyo único defecto fue haber filmado el nacimiento de sus hijos; a su vez, dice haber aprendido de su padre, el actor Rance Howard, quien también sale muy bien parado. Más allá de la familia Howard --por cierto, también está el hermano de la directora, Reed, quien también es papá--, y algunas situaciones anecdóticas de las celebridades que parecen salir sobrando, Dads es un bonito escaparate hacia un nuevo mundo en donde el rol masculino parece irse transformando. Dads es un documental que todo padre o aspirante a padre debe ver.