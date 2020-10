'Los expedientes secretos X” vuelve a Fox

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los famosos agentes del FBI, Dana Scully (Gillian Anderson) y Fox Mulder (David Duchovny), regresan para investigar en la serie Los expedientes secretos X. Además, en 2018 se cumple el 25 aniversario del estreno de esta ficción que se convirtió en una de las más exitosas y duraderas en la historia de la televisión. Es la onceava temporada del proyecto, creado por Chris Carter, en torno a los casos que lleva el FBI como “Expedientes X” sobre fenómenos paranormales, ovnis y extraterrestres. Se estrenó la primera temporada en septiembre de 1993 y sin interrupción continuaron ocho periodos más, los cuales duraron ocho años y medio de emisión, hasta mayo del 2002. La serie logró un sinnúmero de premios internacionales. Después, tras doce años de ausencia, el 24 de enero de 2016 la cadena Fox presentó la temporada 10. Ahora, en esta nueva etapa, cuenta con 10 episodios, y se estrena en México este miércoles 3 a las 22 horas, por supuesto en el canal Fox. Al parecer los capítulos ahora destacan por los efectos especiales, además del suspenso y las partes policiacas y de política que la caracterizan. Y muchos de los seguidores de Scully y Mulder ya quieren verlos en acción. La actriz Anderson, quien da vida a Scully, ha declarado en los últimos días que ya no participará en más temporadas: “Desde el principio he dicho que esto sería todo por mi parte. Me sorprendió un poco la reacción de la gente ante mi anuncio... porque yo entendí que esta iba a ser una única temporada”. En tanto, Duchovny no ha comentado si habrá una doceava época. Ni el creador de esta ficción, Chris Carter, ha sido certero al respecto, pero dijo en una entrevista: “Hay muchas más historias de Los expedientes secretos X por narrar. Que lleguemos a contarlas o no es un signo de interrogación. La verdad está ahí fuera”. En esta onceava temporada también actúan Lauren Ambrose, Robbie Amell, William B. Davis, Annabeth Gish, Karin Konoval, Dean Haglund, Barbara Hershey, Haley Joel Osment, A.C. Peterson, Erika Price y Walter Skinner. Esta producción de 20th Century Fox Television, en asociación con Ten Thirteen Productions, la supervisó Carter, nacido el 13 de octubre de 1956 en Bellflower, California, Estados Unidos. Es hijo de William y Catherine Carter. Estudió periodismo en la Universidad Estatal de California. Ha confesado que de adolescente fue fan del programa Kolchak: The night stalker, protagonizado por Darren McGavin en el papel de un periodista que era testigo de experiencias paranormales. Cabe destacar que se crearon dos películas que no tuvieron tanto éxito; una en 1998, titulada The X files: Fight the future, bajo la dirección de Rob Bowman, y la otra se estrenó en 2008, con el nombre The X files: I want to believe, que dirigió Carter. Anderson, nacida el 9 de agosto 1968 en Chicago, Illinois, inició su carrera en el teatro. La fama internacional la logró con Los expedientes secretos X. Se le vio en los largometrajes La casa de la alegría (2000), El último rey de Escocia (2006) y Johnny english teturns (2011). Duchovny, nacido el 7 de agosto de 1960 en Nueva York, estudió en The Collegiate School For Boys de Manhattan. Después se graduó en la Universidad de Princeton y luego hizo el máster de literatura inglesa en la Universidad de Yale. Comenzó a preparar su doctorado, pero lo dejó cuando entró a actuar. También en Los expedientes secretos X alcanzó el reconocimiento a nivel mundial Ha intervenido en filmes como Evolution, Trust the Man, Return to me, The secret, Things we lost in the fire (con Benicio del Toro y Halle Berry), y su ópera prima como director es House of D.