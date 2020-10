Guillermo del Toro dirigirá película en stop motion de 'Pinocho” de la mano de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta mexicano Guillermo del Toro y su ingenio parecen no tener fin ya que este lunes se anunció que debutará como director de un largometraje animado de la mano de Netflix. El proyecto, que ha sido calificado como una de las más grandes pasiones en la vida de Del Toro, será una nueva versión de 'Pinocho' ambientada en la Italia de 1930, se presentará en formato musical y será producida en stop motion. Esta será la siguiente película del mexicano tras la exitosa cinta "La Forma del agua" que el año pasado obtuvo cuatro premios Óscar incluyendo Mejor Película y Mejor Director. "En nuestra historia, Pinocho es un alma inocente con un padre indiferente que se pierde en un mundo que no puede comprender. Se embarca en un viaje extraordinario tras el que comprenderá más profundamente a su padre y al mundo real", adelantó el director de "El laberinto del fauno" y confesó que ha querido hacer esta película durante toda su vida. A pesar de que este es un proyecto ambicioso, esta no es la primera vez que Netflix apuesta por el director. Él fue creador de la serie ganadora de un Emmy "Trollhunters".