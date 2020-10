'El candidato”, de Perú, estrena en Cine Latino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta peruano Álvaro Velarde filmó la película El candidato (2016), una sátira política con los cómicos Los Chistosos (Giovanna Castro, Manolo Rojas, Guillermo Rossini y Hernán Vidaurre), donde “reclama a los que hacen política con ligereza”, según ha declarado en varias entrevistas. El realizador (quien en 2001 estudió cine en San Antonio de los Baños, Cuba) retrata a los políticos de Perú, por lo que la trama se centra en cuatro candidatos presidenciales y todas sus estrategias para aumentar su popularidad. Además, cómo influyen en ellos sus familias y equipos de campaña. El candidato se estrenará en el canal de paga mexicano Cine Latino el 13 de mayo a las 19:35 horas. Velarde escribió el guión luego de que trabajo con Alejandro Toledo, presidente del país sudamericano entre 2001 y 2006 en el programa The Royal Tour, coordinado por PromPerú y Travel Channel, el cual mostraba los atractivos de distintos países con el presidente como anfitrión; y al ver el comportamiento “divertido” de Toledo, hizo con eso un guión. Pensaba: “Los últimos treinta años hemos estado con estos políticos que son unos payasos e irresponsables”. Igual, Velarde declaró durante el estreno de El candidato en Perú: “El filme es también una reflexión sobre la responsabilidad de la gente que vota, porque esto es una dinámica de a dos entre el votante y el candidato, o sobre por qué esos candidatos llegan al poder”. En la historia cada aspirante pelea a su manera, no siempre limpiamente, para conquistar el favor público.La cinta es protagonizada por estos cómicos muy famosos en la televisión peruana que ya han hecho humor sobre los políticos. Incluso ya anunciaron que se podría rodar El candidato 2. Velarde mencionó que la idea es estrenarla en este 2018. Los Chistosos se guían con las notas informativas actuales para construir sus sketchs, a la manera como en México el célebre actor del género Héctor Suárez manifestó que los hacía con la observación directa de la realidad y los materiales de la revista. Cabe señalar que la película no es ni de derecha ni de izquierda, sólo está contra el engaño. Aunque en realidad el sarcasmo pretende abarcar todas las ideologías, pasando por los liberales e incluso por los autoritarios, hasta llegar a los independientes. Por cierto, aparece una candidata. Y en momentos el largometraje parece reflejar el México actual. El filme narra la tremenda carrera de los cuatro candidatos para ser presidentes. Ahí todo se vale y todo será ridículo. También se pone bajo la lupa a los presentadores de noticias y las preguntas de los reporteros. Velarde laboró primero en diversas agencias de publicidad. Llegó a ser el titular creativo de Y&R, Ogilvy, DDB y Bates. Luego de estudiar cine en La Habana, ganó en 2005 un sinnúmero de premios en todo el circuito publicitario con el comercial de Magia para Leo Burnett: En su propio país, en Cannes, Londres, San Sebastián, en el Ojo de Iberoamérica y en el Festival Iberoamericano de Publicidad (FIAP) de New York, que lo incorporó al Salón de la Fama por el comercial más premiado en la historia de Latinoamérica. Después ganó la beca de la fundación Ford para estudiar un máster de cine en Nueva York. Durante el tiempo que estuvo en esa ciudad trabajó en el departamento de cine del Museo de Arte Moderno (MOMA) y creó tres cortometrajes, posteriormente premiados en Lima. Su ópera prima El Destino no tiene favoritos obtuvo más de diez preseas internacionales, entre ellas la de Mejor Película en el Festival de Comedia de Móstoles, en España. La cinta fue proyectada también en el Festival de Cannes dentro de la sección Cinema du Monde. En 2004 representó a Perú en los premios españoles Goya. Su segundo largometraje fue Como quien no quiere la cosa, estrenado en el último Festival Internacional de Cine de Pusan, Corea del Sur. Con respecto a Cine Latino, propiedad de Hemisphere Media Group y operado por MVS Televisión, abarca toda Latinoamérica y España, y transmite sólo películas hispanas y sin comerciales.