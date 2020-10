versión digitalizada puedes adquirir aquí

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En Canal 22 se estrenó un programa conducido por Gaby Tlaseca que se titula “Malditas redes sociales” y se transmite los viernes a las 21:30 horas. En éste se expone el comportamiento, se critica, se analiza cómo funcionan las llamadas “redes sociales” y cuál está siendo su papel en los días que corren, en especial en México, respecto de la pandemia de covid-19. A raíz de la presentación que hizo Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano (SPR) en la conferencia matutina del Ejecutivo sobre la “infodemia” (paralelismo con la pandemia), Tlaseca invitó a Julio Hernández “Astillero” a que hablara sobre el tema. El columnista señaló varios elementos para distinguir entre lo que es periodismo y lo que son mensajes en redes sin rigor o campañas desinformadoras. Estuvo también Aleida Calleja, quien señaló la importancia de los medios públicos para separar lo falso de lo confiable. Dos caras de la misma moneda, las redes sociales son tanto benditas como malditas, según el momento político y la tendencia en la cual se manifiesten. Así las consideran los usuarios; así las tratan comentaristas, conductores, periodistas y audiencia. La polémica, por ríspida que sea, debe ser aceptada, no así la calumnia, la mentira o la estafa. Menos aun cuando se produce de manera anónima, cuando no hay un sujeto que se haga responsable de sus dichos. Las características de tal tecnología permite esconderse, manipular desde las sombras, hacer negocio sirviendo de intermediario. Algo parecido a las empresas off-shore establecidas en paraísos fiscales, aunque con el riesgo aumentado de dar a conocer ideas y sentimientos. Las redes sociales tienen propietarios y obedecen a la generación de ganancias, como toda empresa capitalista. Surgieron hace menos de 20 años, ya son emporios y, aunque sus matrices están en Estados Unidos, han colonizado a casi todos los países del mundo. Los usuarios están alimentando al monstruo, quizá sin saberlo. Entre más afiliados, mayor riqueza creada y acumulada para un puñado de empresarios. A mayor tráfico, mayores ganancias. Y sin producir más que plataformas, enlaces, direccionamiento. Lo que reina “es el algoritmo”, según Villamil. A estos gigantes les rodean rémoras: son aquellas oficinas menores que a su vez gestionan “granjas de bots” y las enlazan a las redes. Jenaro Villamil presentó cifras para el primer trimestre de este año: Facebook obtuvo más de 4 mil millones de dólares, Google 6 mil millones, Youtube creció 52% en relación con igual trimestre de 2019, y Twitter pasó de 152 a 166 millones de usuarios. Y señaló cómo Whatsapp, medio al alcance de más usuarios que las otras plataformas, a partir de la Fase 3 de la epidemia en nuestro país ha lanzado todo tipo de ataques a la Secretaría de Salud, ha creado miedo con noticias falsas que se viralizan, y ha puesto en riesgo al personal al diseminar prejuicios y mentiras en torno al SarsCov2. El presidente afirmó, en esa conferencia, que las cuentas en redes sociales permitieron ofrecer una información que estuvo vedada en los medios tradicionales, por lo cual no se debe permitir que se corrompan.