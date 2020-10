Los favoritos de Carmona

Durante la administración de Emilio González Márquez, su secretario de Desarrollo Urbano, Sergio Carmona Covarrubias, se ha despachado con la cuchara grande al otorgar contratos millonarios a constructoras que pertenecen a tres de sus amigos. Uno de ellos es Guillermo Lara Vargas, a quien Carmona impuso como presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) apenas en noviembre pasado. El padrón de contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur) incluye 2 mil 820 empresas, pero su titular, Sergio Carmona Ruvalcaba, tiene sólo 10 favoritas, a las que les ha dado a ganar por contratos de obra alrededor de mil 270 millones de pesos en el periodo que va de 2007 a la fecha. Tras consultar en el Registro Público de la Propiedad del Estado, Proceso Jalisco pudo constatar que esa decena de constructoras pertenecen únicamente a tres empresarios cercanos de Carmona y al propio gobernador Emilio González Márquez: Guillermo Lara Vargas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), así como sus predecesores Armando Mora Zamarripa y José Luis Brenez Moreno. De ese trío, Brenez Moreno es el más favorecido por su amigo Carmona y por el director general de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Sedeur, Javier Sámano Sevilla. Este funcionario incluso aparece en las actas constitutivas de las compañías; unas veces como representante legal; otras como empresario. Entre las firmas que Sámano Sevilla representa destacan: Aldsanbm constructora; Infraestructura San Miguel; Breysa Constructora; Karol Urbanizaciones, y SB Ingenieros Civiles. En total, las cinco constructoras han recibido 44 obras mediante adjudicación directa, 24 por concurso por invitación y otras cuatro por licitación. De las cinco, Breysa Constructora ha sido la más beneficiada durante la administración de González Márquez, lapso en el que ha cobrado 184 cheques por 351 millones 637 mil 72 pesos. De acuerdo con la escritura pública 3381, Breysa se constituyó el 16 de marzo de 1999 con los siguientes socios: Aurora Brenez Garnica, Fortunato Sánchez Estrada y el propio Brenez Moreno, oriundo de San Miguel Epejan, municipio de Panindícuaro, Michoacán. Su domicilio se ubica en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo 1310, colonia Chapultepec Country. SB Ingenieros Civiles a su vez ha recibido 123 cheques por un total de 174 millones 882 mil 144 pesos en lo que va del sexenio de González Márquez. Según la escritura pública 16174, esta constructora se creó el 29 de mayo de 1998, fungiendo como socios únicamente Brenez Moreno y Sánchez Estrada. Para el 7 de febrero de 2001 ambos pasaron sus acciones a Martha Patricia Sandoval Huízar y a Guillermina Mancilla Colmenares –escritura pública 4792– y Antonio Moreno Briseño quedó como representante legal. Brenez Moreno, quien actualmente funge como vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, tiene a Ernesto Razón de la Mora y a Braulia Colmenares Pérez como prestanombres en la empresa Aldsanbm Constructora, constituida el 5 de junio de 2007. Una semana después, Colmenares Pérez entregó un poder general a los hermanos José Luis y Armando Brenez Moreno para que pudieran realizar cualquier tipo de movimiento legal. Hasta ahora la constructora ha recibido 45 cheques del gobierno estatal por 92 millones 228 mil 144 pesos. Por lo que atañe a Infraestructura San Miguel, el Ejecutivo le ha entregado 46 cheques por concepto de obra por 54 millones 336 mil pesos. La compañía se constituyó el 20 de diciembre de 2001 –escritura pública 18027– con César Meraz Inzunza y María Hernández González como fundadores. Meraz Inzunza es socio de Armando Brenez Moreno en Ingeniería en Canalizaciones y Redes Telefónicas –escritura pública 19281– formada el 1 de agosto de 2000. Mediante la escritura pública 16028, César Meraz otorgó un poder general para pleitos, cobranzas, administración laboral, entre otras actividades, a José Luis Brenez, y como representante de la asamblea de accionistas fue nombrado Antonio Moreno, quien también aparece en actas de SB Ingenieros. De las cinco constructoras de Brenez Moreno, Karol Urbanizaciones es la que menos recursos ha recibido hasta ahora. De acuerdo con la página de transparencia del gobierno del estado consultada por la reportera, sólo ha recibido 24 cheques por 32 millones 99 mil 936 pesos. Karol Urbanizaciones se constituyó el 28 de marzo de 2007 –escritura pública 2130– con Aurora y Carolina Brenez Garnica como socias únicas. No obstante, en la escritura número 13, del 6 de junio de ese mismo año, Aurora otorgó ante la fedataria Ana Laura Mayoral Uribe un poder general a José Luis Brenez y a José Gabriel Nieves Meza. El expediente de López Vargas Otro de los favoritos del titular de la Sedeur y del gobernador González Márquez es Armando Mora Zamarripa, exvicepresidente de obra pública estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Jalisco, comenta a la reportera una fuente cercana a la dependencia que pide omitir su nombre. Mora Zamarripa creó la empresa Obras Civiles Especializadas el 19 de agosto de 1994 –escritura pública 2410–, que en este sexenio ha recibido 81 cheques que suman 94 millones 746 mil 632 pesos. De acuerdo con el acta constitutiva, además de Mora aparecen como socios de la constructora Adalberto Sahagún Nápoles y Huitzilihuitl Barrios González. Más tarde se unieron a la sociedad Raquel Medina Rosales, Francisco Yamal Cuevas Mora –escritura pública 10212–, así como Juan Manuel Mora Zamarripa y Eduardo Mora Blackaller. Mora también es dueño de Estudios, Proyectos y Construcciones, que ha recibido 90 cheques del Ejecutivo estatal por 98 millones 264 mil 280 pesos. En la escritura pública 3052 se hace constar que los socios fundadores de esa firma fueron los hermanos Juan Manuel, Celia Margarita y Rosa María Mora Zamarripa, así como Juventino Rosales Domínguez e Isaura Zamarripa Hernández. Fue hasta el 30 de mayo de 2007 –escritura pública 1195– que Armando Mora se incorporó a la sociedad. En 2004, los representantes de Estudios, Proyectos y Construcciones eran Blanca Estela Moreno Lemus y Eduardo Mora –escritura pública 762 –; hoy lo son Francisco Cuevas Mora y Raquel Medina. En el caso de Guillermo Lara Vargas, electo presidente del CICEJ apenas el 17 de noviembre último –pese a una orden del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del primer partido Judicial que solicitaba no realizar la asamblea de renovación del consejo directivo–, su cercanía con Carmona Ruvalcaba le ha redituado dividendos. En este sexenio, se ha adjudicado 23 obras mediante concurso por invitación, 78 de forma directa y siete por licitación pública. Las empresas de Guillermo Lara (homónimo de Guillermo Lara Guadarrama, expromotor de futbolistas) son: Alquimia Grupo Constructor y Desarrolladora Glar. La primera la constituyeron el 12 de febrero de 2007 –escritura pública 1164– el propio Lara Vargas, quien según el acta del notario nació en el poblado de Tabasco, Zacatecas, el 30 de octubre de 1957; Guillermo Emmanuel Lara Ochoa, y el estudiante José Flores Gutiérrez con domicilio en la calle Penitenciaría 190. Hasta la fecha, la empresa ha recibido 95 cheques por 68 millones 676 mil 488 pesos. Desarrolladora Glar fue constituida por Lara Vargas y Lara Ochoa, según la escritura 1075 expedida el 12 de junio de 2006. Pero el 22 de febrero último, Lara Vargas “donó” las acciones de su socio Lara Ochoa a María Elena Padilla Rivera y conservó 60% de su participación. De 2007 a la fecha Sedeur ha entregado a Desarrolla Glar 103 cheques que suman 71 millones 182 mil 136 pesos. Además, la dependencia que encabeza Carmona Ruvalcaba ha entregado a Lara Vargas en su calidad de persona física obras por 35 millones 864 mil 860 pesos, que éste ha cobrado en 68 partidas. Una elección dudosa El actual presidente de CICEJ tiene una nota roja en su expediente. En 2003 fue detenido y acusado de robo calificado, de acuerdo con la orden de aprehensión 6100/2003. El juez Quinto de lo Criminal del primer partido judicial ordenó el arresto de los hermanos Guillermo y José Carlos Lara Vargas, así como de Francisco Godínez González acusados por Pirámide Construcciones, S.A. de C.V. La orden se cumplimentó y Guillermo Lara fue fichado. Tenía 51 años y su proceso quedó asentado con el número 726/03, expediente administrativo 138768. El 26 de octubre último, en vísperas de las elecciones para designar al nuevo titular del CICEJ, el Comité Electoral negó el registró a la planilla naranja, encabezada por Rodolfo Plaschinski Vázquez porque, según el comité, era miembro del Colegio de Arquitectos de Jalisco y porque su título es de ingeniero arquitecto “profesión diferente a la ingeniero civil”. Sin embargo, en los estatutos del CICEJ se precisa que sí se pueden colegiar a profesionistas de dicho perfil, comenta Gerardo González Herrera, integrante del CICEJ. Ante la negativa, Plaschinski interpuso una demanda judicial –expediente número 1138/2011– ante el Juzgado Décimo Primero de lo Civil. El 8 de noviembre el juez Guillermo Rentería Gil ordenó que se suspendiera la asamblea programada para el día 17 de ese mes y advirtió que “en caso de no acatar la suspensión o medida”, el Comité Electoral del CICEJ “sería responsable de las sanciones que al efecto señala el Código Penal, independientemente de las que se puedan generar civilmente”. La orden no fue acatada. Gerardo González señala que el titular de la Sedeur “está vendiendo protección para golpear (a quienes lo critican) en los próximos años y para protegerse (cuando termine la gestión de González Márquez)”.