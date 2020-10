Hospital para promocionar a Cuauhtémoc Blanco costó 14 mdp y es 'un simulacro”

DEBES LEER:

CUERNAVACA, Mor. (apro). - El secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú Campos, confirmó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo utilizó recursos públicos para grabar un spot en el que se promociona a sí mismo, en el marco de las acciones que su gobierno realiza para mitigar los efectos de la pandemia de covid-19, violando así el artículo 134 de la Constitución federal. En conferencia de prensa, el funcionario estatal sostuvo que el hospital móvil del estado de Morelos tuvo un costo de “poco más de 14 millones de pesos”, y que se está utilizando para “hacer simulacros” de reacción inmediata para que, “en caso de ser necesario”, es decir, si los hospitales se colapsan con los enfermos, se contaría con el nosocomio móvil con hasta 140 camas. Y dijo, “en Morelos no improvisamos, preparamos y actuamos en el momento correcto, siempre con un sustento técnico y científico, no empírico”.https://www.proceso.com.mx/624556/instalan-hospital-movil-en-cuernavaca-para-spot-de-cuauhtemoc-blanco Respecto del spot, Cantú Campos señaló: “respecto a una grabación que se realizó en las instalaciones del hospital móvil, sí, efectivamente se llevó a cabo, pero quisiera precisarles que previo a eso, el gobernador constitucional del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, recorrió y verificó cada espacio, conversó con el personal y estuvo presente en el simulacro, ya que su principal interés es que el sistema de salud esté listo, ya que con la salud no se juega”.publicó que el gobierno del estado había montado un hospital móvil en el Estadio Centenario, en Cuernavaca, para que el gobernador Cuauhtémoc Blanco grabara un spot promocional de las acciones que está llevando a cabo su gobierno para mitigar la pandemia de Covid-19. De acuerdo con testimonios recogidos porde personas que participaron en el armado del hospital, la actividad tomó dos días. [caption id="attachment_624718" align="aligncenter" width="861"]Varias ambulancias fueron llevadas al punto[/caption] Comenzó el jueves 2 de abril al mediodía. La Secretaría de Salud convocó entre los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 1, con sede en Cuernavaca, para que “de manera voluntaria” ayudaran a acarrear cosas de la dependencia al Centenario. Alrededor de las 14:00 horas, varias camionetas de la propia dependencia y del gobierno del estado fueron llenadas, con la ayuda de 15 trabajadores “voluntarios”, en la Secretaría de Salud con fierros, carpas, equipo médico, camillas y aparatos, mismos que fueron luego trasladados al estadio que se encuentra al norte de la ciudad. Luego bajaron los materiales y se les había informado que también ayudarían al armado, sin embargo, la orden cambió y aunque estuvieron hasta las 18:00 horas en el lugar, ya no fueron requeridos. Otras 30 personas comenzaron a armar el hospital móvil, mismo que quedó armado hacia la tarde. En el lugar también fueron utilizadas seis ambulancias, 10 camillas y varias carpas. Luego, antes de retirarse, los “voluntarios” pudieron apreciar cómo personas a las que no reconocieron, instalaron equipo de cámaras y micrófonos, quienes comenzaron a hacer tomas desde diversos ángulos mientras hubo luz en el lugar. Al parecer, según los testimonios de personas que participaron y que pidieron guardar el anonimato, la grabación se llevó a cabo el viernes 3 ya con la presencia de Cuauhtémoc Blanco, así como de una decena de enfermeras y personal médico. Ese día por la tarde, vecinos de la zona obtuvieron una o dos fotografías de lo que estaba ocurriendo, y dieron la alarma en las redes sociales. Pues la zona está colapsada en relación con la circulación de vehículos. La alerta era porque instalar un hospital móvil en la zona traería todavía más tráfico y problemas para los vecinos. Otras voces señalaban que se trataba de un “montaje” pero para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado 4 estuvo en la entidad para supervisar los trabajos de reconversión de una clínica del ISSSTE. La tarde del sábado, luego de que se hiciera viral la foto de López Obrador y Blanco Bravo saludándose con los pies, el spot se hizo público en las redes del gobernador. Varios medios locales con centenares de seguidores en las redes sociales lanzaron también el spot con mensajes alusivos a la “preocupación del gobierno del estado” por salvaguardar la vida de los morelenses frente al Covid-19. Sin embargo, en el spot, no sólo aparecen imágenes del hospital móvil o de la sanitización del transporte público, aparece sobre todo la figura del gobernador. De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución federal, que prohíbe la propaganda “bajo cualquier modalidad de comunicación social” que difundan todo ente de los tres órdenes de gobierno, pues “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”. Y sigue, “en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, como en este caso, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos. [caption id="attachment_624720" align="aligncenter" width="887"]El hospital móvil fue montado en el estadio Centenario de Cuernavaca[/caption] Según el Centro de Capacitación Judicial Electoral se entiende por propaganda gubernamental “el proceso de información respecto a los servicios públicos y programas sociales por parte de los entes públicos responsables de su prestación”. Además, establece con base en la jurisprudencia 43/2009, que la promoción personalizada “se actualiza cuando la propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando su imagen”.Al respecto, la senadora por Morena, Lucía Meza Guzmán, acusó al gobernador de desviar recursos “para saciar objetivos de imagen política”, lo cual dijo “es un crimen”, pues se usan “recursos destinados para la parte más crítica de esta emergencia sanitaria” a fines personales. A esta acusación en redes sociales respondió el coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado, Alexander Pisa: “La acusación de desvío de recursos que usted (senadora) hace es muy delicada, la invito a que haga la denuncia correspondiente si tiene pruebas de ello”. Y luego vino un llamado a la unidad para enfrentar la pandemia. A este llamado se sumó el secretario de Salud esta tarde y parece ser el discurso que se manejará homogéneamente en todas las áreas del gobierno, mientras el spot sigue en redes sociales. El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, abordó el tema también esta tarde para “nosotros convocaríamos a todos los actores políticos del estado de Morelos a que no es tiempo de hacer política”, pues la pandemia “nos obliga a actuar con responsabilidad, sumar esfuerzos y conciliar diferencias, pero no dijo nada respecto a la promoción que hace el gobernador de su figura con los recursos públicos del estado.