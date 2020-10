Fiesta de rock calienta el Corona Capital

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Un ambiente de fiesta para enaltecer la música se vivió ayer en el festival Corona Capital, el cual inició su primera de dos jornadas con la presencia de entrañables bandas como Pet Shop Boys, así como renovadores proyectos como Air, Animal Collective y The Killers. Desde las 14:00 horas cientos de almas arribaban al Foro Sol, como parte de la entrega inicial de este encuentro musical que dura dos días y donde se puede apreciar desde agrupaciones de la vieja guardia, hasta los proyectos más ocultos en la escena independiente. Fueron cuatro escenarios dispuestos: Corona, el principal; además de los alternos Corona Light, Doritos y Levi’s Tent. La apertura corrió a cargo de Gin Wigmore en el Corona, Parquet Cours en el Corona Light, Caveman en el Doritos, y en el Levi’s Tent con Gryffin. [caption id="attachment_463226" align="alignnone" width="1200"]Ben Bridwell, vocalista de Band of Horses, en el Corona Capital. Foto: AP/Eduardo Verdugo[/caption] Una vez dado el arranque, parecía que la lluvia azotaría el Autódromo de los Hermanos Rodríguez; sin embargo el clima cedió para que se pudiera sentir a Courtney Barnett, Band of Horses, Unknown Mortal Orchestra y Young Fathers. En paralelo estaban dispuestas infinidad de actividades de entretenimiento: sillas voladoras, además de stands donde las marcas comerciales daban obsequios como sombreros de copa de una compañía de bebidas, y otros espacios de diversión para el goce de un sector en su mayoría juvenil. La festividad contempla una amplia oferta gastronómica y de arte en diversos puestos, que se suma a la selección de bandas propias para conocedores de expresiones alternativas de escala internacional. Uno de los momentos más intensos se vivieron con el arribo de los Pet Shop Boys, quienes tocaron sus clásicos para deleite de los presentes. It’s a sin, Go West y Always on my mind fueron las más aclamadas durante todo el festival, con la presencia del líder de la agrupación de electrónica inglesa, Neil Tennant, quien estuvo junto a Chris Lowe en los sintetizadores. El Corona Capital transcurrió en calma y aunque parecía que caería tremenda tormenta, la tarde y una noche fría invadieron el lugar, donde las almas se calentaron nada menos que con el amor a la música, mientras dio cerrojazo a esta entrega Air, Animal Collective y The Killers, pasada la media noche. (Crónica solicitada a César Muñoz Valdez para proceso.com.mx) [caption id="attachment_463228" align="alignnone" width="1200"]Asistentes al Corona Capital. Cortesía: Lulú Urdapilleta[/caption]