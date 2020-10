En el Zócalo, concierto multitudinario en apoyo a damnificados y de enojo contra el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un cúmulo de emociones cubrió ayer al Zócalo capitalino durante el concierto "Estamos Unidos Mexicanos", el cual logró reunir a 265 mil personas con el ánimo de recuperar fuerzas tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Los artistas destacaron desde el enojo contra el gobierno por la carencia de apoyo durante la tragedia, hasta el valor y la solidaridad de los mexicanos. Los primeros en criticar al aparato gubernamental fueron los poperos de Camila. Al tiempo que tocaron "Mientes", sus integrantes celebraron que la gente se movilizó “más rápido que el gobierno”. En su oportunidad en el escenario, la rockera Julieta Venegas dijo que los políticos “se desaparecen en momentos de crisis”; el señalamiento lo hizo cuando compartía el tema "Andar conmigo". Entre rechiflas de apoyo a las consignas, los asistentes y los músicos disfrutaron de una extensa jornada que tuvo una intermitente llovizna, la cual no menguó los ánimos de la presentación que arrancó a las 17:00 horas. Con la Catedral Metropolitana al fondo, la plancha del Zócalo contó con dos escenarios paralelos, lo que permitió que cada invitado colaborara prácticamente sin pausas. De la cantante Carla Morrison se escuchó la rola "Compartir" y al igual que los anteriores intérpretes, se lanzó duro contra las autoridades al señalar que la catástrofe se pudo atender gracias a la unión ciudadana: “El México que se levantó contra esos escombros es el real, no el pinche gobierno que no nos representa”. A su vez, la chilena Mon Laferte expresó: “Señores gobernantes, deberían sentirse orgullosos de su pueblo, deberían ser dignos y estar a la altura del pueblo que tienen”. [caption id="attachment_506654" align="aligncenter" width="1200"]Bronco abrió el concierto. Foto: Eduardo Miranda[/caption]También llegó el buen ánimo, el cual se extendió con "Beber de Tu Sangre" y "El Final", del proyecto Rock en tu Idioma Sinfónico que comanda el bajista y fundador de Caifanes, Sabo Romo. En breve charla paracomentó: “Sin caer en discursos y panfletos, es algo que nos corresponde, debemos entender que esto continúa. Desde 1985 supimos que se puede superar lo que sea. Hoy está demostrado que todo lo podemos resolver porque venimos de buena cuna, pero, sobre todo, no hay que olvidar que es una obligación sonreír”. En tanto, para su compañero Jorge "Chiquis" Amaro, “lo mejor es que los políticos no estorben”. El cantante Cala lo secundó: “Hay que dar sin esperar y hay que saber recordar sin olvidar”. Los sentimientos llegaron a uno de los puntos máximos cuando aparecieron elementos de la Secretaría de Marina con la perra rescatista Frida, elementos de la Cruz Roja e integrantes de los Topos, quienes levantaron el puño hacia el cielo --una de las señales usadas en los trabajos de auxilio para pedir silencio en la zona, con el fin de escuchar los ruidos que pudieran hacer personas y animales bajo los escombros--, pero en esta ocasión en memoria de los fallecidos. El niño Juan Pablo Vázquez, originario de San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca, fue quien entonó el Himno Nacional. El concierto continuó con Timbiriche, con la presencia de Sasha Sokol, Mariana Garza, Alix Bauer, Benny Ibarra, Erick Rubín y Diego Schoening, y la interpretación de canciones como "Tú y yo somos uno mismo" y "México", temas que fueron coreados al unísono por quienes colmaron el Zócalo y calles aledañas del Centro Histórico. Después de su presentación, el grupo Timbiriche realizó una breve conferencia de prensa en la que destacó la realización del concierto "Estamos Unidos Mexicanos" como una manera de ayudar a instancias y fundaciones. También en las pantallas instaladas para el concierto se exhibieron mensajes para los mexicanos que fueron realizados por figuras internacionales, como Shakira, Jennifer López, Romeo Santos, Ana Torroja y el músico británico Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, incluso, dedicó la canción "Wish you were here" a nuestro país. La agrupación Bronco, el cantante Pepe Aguilar, la banda española Jarabe de Palo, el dúo Emmanuel y Mijares, el colombiano Juanes, Chayanne, Enrique Bunbury y Miguel Bosé también formaron parte de esta presentación que tuvo una duración de casi seis horas. Concluyó pasadas las 23:00 horas con Los Ángeles Azules en compañía de Ximena Sariñana y Jay de la Cueva, integrante de Moderatto. "Mis sentimientos", "El listón de tu pelo" y "17 años" armaron el baile colectivo, dejando el ánimo de los asistentes en alto . Colaboración de César Muñoz Valdez para nuestros lectores