El Tri celebra en el Zócalo 49 años de rocanrol

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El grupo de rock El Tri celebró anoche sus 49 años de existencia en el Zócalo, en donde aprovecharon para irse en contra de los feminicidios y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El escandaloso Alex Lora arremetió contra el mandatario del país vecino del norte, sacando una máscara del político rubio Donald Trump, misma que sacudió violentamente para dedicarle la rola ¿Por qué no te mueres Trump?. ( https://www.youtube.com/watch?v=osNNaTioDjE ) Su esposa, Chela Lora, pidió justicia por las mujeres que han sido asesinadas no solamente en Ciudad Juárez, sino en toda la República Mexicana. En tanto, colocaron una manta sobre el entarimando con el lema: “Ni una más”, mientras se escuchaba el tema Otra muerta más. El griterío de las multitudes no se dejó esperar en ambas consignas que compartieron sus fieles seguidores con incesantes aplausos. El Tri apareció sobre el escenario a eso de las 20:00 horas como parte de la Semana de las Juventudes, emprendiendo un extenso viaje de éxitos que inició con La raza más chida y su versión del Himno Nacional, donde el cantante hizo gala de su áspera voz. ( https://www.youtube.com/watch?v=O36RggEGD3k ) El carismático Alex también puso en alto que su agrupación festeja casi medio siglo rocanroleando, así como el lanzamiento de su discografía número 50, todo ello ante una Plaza de la Constitución medianamente llena durante la jornada del sábado 11 de noviembre. Fans de todas edades se regocijaron del concierto que se extendió por poco más de hora y media, en las que el vocalista evocó sus frases célebres como “¡Mamá, prende la grabadora que el Tri está en el Zócalo!”. Chiflidos y mentadas de madre formaron parte del tradicional menú de Alex Lora y quien logró su cometido en detonar una catarsis colectiva en sus adeptos que corearon canciones como Oye cantinero, A.D.O., Chilango incomprendido y Mente rockera. ( https://www.youtube.com/watch?v=4aqDsTAOoN0 ) Familias enteras bailaron en la tocada del Tri, en la que se pudo oír Perro negro y callejero, Pobre soñador y Todo me sale mal”. Se sumaron a la larga lista Niño sin amor, Nostalgia, Las piedras rodantes y la aclamada Triste canción. ( https://www.youtube.com/watch?v=PXao6-2rPlY ) En distintos momentos Alex daba muestras de cariño hacia su “domadora” Chela Lora, logrando ambos una continua conexión a la par de su agrupación y su gente, a quienes les deseaban se sintieran felices con el reventón gratuito. Poco después de las 21:30 horas se escuchó Chavo de onda, mientras Alex y Chela emprendieron retirada lanzando balones de futbol hacia las multitudes, sin que faltara el clásico grito del líder del Tri retumbando en la plancha: “¡Y que viva el rocanrol! El rocanrol nos unió, juntos por él hemos luchado en nuestra vida y seguirá siendo nuestra eterna historia.” El próximo año se cumplirá medio siglo desde que Alejandro Lora comenzara su carrera armando el conjunto de mayor abolengo en el rock nacional, denominado desde 1968 Three Souls in My Mind y hasta 1984, cuando cambiaron a El Tri de Lora, grabando el álbum Simplemente El Tri. (Crónica solicitada a César Muñoz Valdez para los lectores de proceso.com.mx