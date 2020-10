Gala rockera de DLD, Los Claxons, y Rebel Cats

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los auto-conciertos toman vuelo en la Curva número 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez capitalino, luego de una velada de gala la noche del viernes 9 de octubre con una descarga de diversidad en estilos rock de DLD, Los Claxons y Rebel Cats. Al atardecer, cientos de automóviles arribaban al recinto de la alcaldía Iztacalco para que sus pasajeros fuesen inspeccionados por estrictos protocolos sanitarios, habituales en estos tiempos de la pandemia (toma de temperatura y el uso obligatorio de cubrebocas). [caption id="attachment_652644" align="aligncenter" width="660"]Fotos: Lulú Urdapilleta / OCESA[/caption] Tras los filtros, cada automotor se estacionó frente al monumental escenario dentro de un espacio tipo VIP (“Very Important People”), con rejillas de separación y guardando sana distancia entre el resto de los visitantes. El show presencial bajo el concepto “Irrepetible” de la promotora de espectáculos Ocesa también fue transmitido virtualmente para quien lo deseara apreciar desde sus casas, emprendiendo camino puntualmente a las 19:30 horas con la banda rockabilly Rebel Cats. La buena vibra de sus copetudos líderes “Vince” y “Vincent Van Rock”, contagió al instante al foro provocando el bailongo entre los asistentes quienes podían bajarse de su auto dentro de su área designada. “La chica rockabilly” y “Hombre lobo adolescente”, alegraron la rocanroleada con los ánimos a todo furor del público, entre resonar de cláxones, gritos y aplausos. “Rebel blues”, así como un tributo a la banda de ska Panteón Rococó con “La dosis perfecta”, delinearon el espectáculo vía una producción atractiva de una pantalla gigante como telón de fondo y donde coloridos diseños iluminaron las miradas, además de un par de plasmas laterales para distinguir a los músicos en acción. Los chilangos Rebel Cats lucían en todo momento contentos pues celebran 15 años de existencia junto a la fanaticada, dando rienda suelta con “Mala influencia”, “Ese diablito”, “Cuando no estoy contigo” y “Shooby doo-wop”, para despedirse sembrando incandescentes ánimos en el lugar al aire libre. Breve receso y a las 20:30 tomó turno el grupo originario de Monterrey, Los Claxons, con la presencia de Mauricio Sánchez e Ignacio Llantada, quienes esparcieron su pop de pasajes románticos. Para esta presentación de poco más de una hora decidieron arrancar con “Ahí estaré”, “Ya me cansé” y “Plan perfecto”, en conexión inmediata con sus seguidores. [caption id="attachment_652643" align="aligncenter" width="660"]Fotos: Lulú Urdapilleta / OCESA[/caption] Haciendo honor a su nombre, entre rola y rola los presentes tocaban las bocinillas de sus naves para aderezar sonoramente “Cuarto de hotel”, “Maldita felicidad”, “La posibilidad” y “Más grande que el sol”. El ambiente festivo pululaba en una fresca gala de otoño con los temas “Flores en febrero” y “Personajes”, para cimentar cerrojazo contundente al ritmo de “Me voy a tomar la noche”. Tras nuevo cambio de instrumentos, el acto estelar quedó dibujado con los esperados DLD. Siendo las 22:15 emergieron Francisco Familiar, Erik Neville y Edgar “PJ” Hansen, con la energía al máximo de “Por siempre”, “Química y física”, así como “Dixie”. “Son tiempos nuevos pero nuestro mensaje siempre será el mismo: Amor, prosperidad, salud, para ustedes y para los suyos, que así sea, ¡decretado está!”: expresó el vocalista “Paco” Familiar, rasgando su entrañable rola “Sea”. Este ensamble rockero, oriundo del Estado de México, cautivó velozmente con la magia escénica de sus integrantes al detonar la pachanga con “Un vicio caro”, “Miércoles” y en catarsis generalizada con “Reencuentro”. El carismático cantante manifestaba la alegría compartida de DLD por reencontrarse en los escenarios con sus fans, erizándoles la piel con “El mapa de tus ojos”, “Hasta siempre” y “Viernes”, al sonoro retumbar de una buena actitud rockera llena de “Arsénico”. El ocaso se entreveía al ritmo “Las cruzadas” y “Mi vida”, dando despedida inexorable con “Todo cuenta”, cuando sobrevolaban las manecillas hacia las 23:30 horas. [caption id="attachment_652642" align="aligncenter" width="660"]Fotos: Lulú Urdapilleta / OCESA[/caption] Familiarmente, Neville y Hansen se postraron en sana distancia hacia el filo del escenario, levantando las manos en agradecimiento siendo ovacionados así por el exitoso show y partieron satisfechos igual que sus adeptos, quienes correspondieron con el vibrar ensordecedor de los bocinazos y el centellar de las luces de los vehículos. El concepto de auto-conciertos “Irrepetible” permitió reactivar económicamente al sector musical tanto para ejecutantes, equipo de staff y todo el personal que conforman un espectáculo en directo, cuya primera presentación en la Curva número 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, estuvo a cargo el pasado jueves 8 de octubre con Benny Ibarra, Paty Cantú y María León. Con la expectativa de que anunciarán más conciertos en este formato, entre los virtuales destacan próximamente: Tokyo Ska Paradise Orchestra (jueves 15 de octubre, 20:00 horas), Los Pericos (viernes 16 de octubre, 20:00 horas), Los Tres (sábado 24 de octubre, 20:30 horas), The Drums (Lunes 26 de octubre, 20:30 horas), The Mummies (sábado 31 de octubre, 19:00 horas) Deadmau5 (domingo 1 de noviembre, 21:00 horas) y Fobia (sábado 21 de noviembre, 20:30 horas). [caption id="attachment_652641" align="aligncenter" width="660"]Fotos: Lulú Urdapilleta / OCESA[/caption]