Damián Alcázar, narrador en los 20 años del canal History en AL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canal de paga History, dedicado íntegramente a repasar acontecimientos de importancia global, celebra los 20 años de su señal en Latinoamérica durante todo el mes de octubre. Bajo el inolvidable lema “Donde el pasado cobra vida”, su primera señal en esta región inició el 5 de octubre del 2000, con programas como Misterios ancestrales, presentado por Leonard Nimoy, Misterios de la Biblia o Maravillas modernas. History primero nació el 1 de enero de 1995 en Estados Unidos por suscripción. En el mismo año se extendió a Reino Unido, después a Irlanda y Canadá (1997), Latinoamérica (2000), Italia (2003), Alemania (2004), parte de Asia (2005), Holanda (2007) y Polonia (2008)… Está dirigido principalmente a varones de 18 a 49 años de edad, pero ha conquistado a personas, mujeres y hombres de diferentes edades, y se ve también por online. En estas dos décadas en Latinoamérica han sido exitosas las series El precio de la historia, Cazadores de tesoros y Alienígenas ancestrales. Pero también muy vistos sus documentales, como 102 minutos que cambiaron al mundo, donde se muestran videos y testimonios de testigos de los ataques al World Trade Center, y La vida de Adolf Hitler, así como todo lo de Maravillas modernas y Roma auge y caída, más las series de ficción históricas. Eddy Ruiz, presidente de A+E Networks Latinoamérica (empresa que maneja History), destaca: “Estamos muy orgullosos de celebrar veinte años como líderes en historia y entretenimiento con las mejores series, especiales y producciones originales, llegando a más de 75 millones de hogares en toda América Latina. Hoy amplificamos esa experiencia a través de nuestro ecosistema multiplataforma, que incluye tanto la pantalla lineal como no lineal con VOD, XVOD, History Play y TV Everywhere”. Miguel Brailovsky, de Contenido History Latinoamérica, expresa: “La idea de brindar contenido relevante conectando el presente con el pasado ha abierto por primera vez las puertas de la historia a un público masivo. Creemos que haber creado este espacio de entretenimiento inteligente y a la vez accesible es uno de los grandes logros de History en estos primeros veinte años en América Latina”. Cesar Sabroso, de Marketing y Afiliados de A+E Networks Latinoamérica, agrega: “Estamos sumamente contentos de los veinte años de historia y más contentos porque nuestros socios y nuestros cableoperadores alrededor de América Latina hayan decidido amplificar todos nuestros esfuerzos promocionales para hacer de esta una celebración de todos nuestros usuarios”. Para el festejo, History estrenó una producción original, 20 años de historia, que repasa los acontecimientos más importantes del 2000 a la fecha. Son seis episodios, que se emiten desde el pasado 5 de este mes y terminarán el 10 de octubre. El narrador es el actor mexicano Damián Alcázar. Los últimos dos especiales de 20 años de historia se dedican a los sucesos mundiales más recientes. El primero, a lanzarse el 9 de octubre, abarcará los años 2016 al 2018, con segmentos que hablen del Brexit, el acuerdo con las FARC en Colombia y la elección de Donald Trump en Estados Unidos. El último, que se proyecta el 10 de octubre, cubrirá del 2019 a la actualidad, con un fuerte énfasis en la pandemia del coronavirus. Otros tópicos que también se abordan en estos dos programas son los movimientos como el Ni una menos y el Me Too, y el reciente Black Lives Matter. Además se repasarán algunas muertes de íconos de la historia moderna, como la de Stephen Hawking en el mundo de la ciencia y de Kobe Bryant para el deporte. Y cada sábado de octubre se proyectan, en forma de maratón, los mejores momentos de El precio de la historia, Cazadores de tesoros, Alienígenas ancestrales y Hombres de montaña. Cabe destacar que la primera producción original hecha en la región fue Historia secreta, creada en el 2006 por la empresa productora argentina Cuatro Cabezas, y se expandió por todo el continente con especiales en México, Brasil, Colombia y Panamá. Y en el desarrollo de materiales propios, History ha recibido reconocimientos a nivel internacional. El primero de ellos fue en el 2002, cuando Malvinas. Recuerdo de guerra se quedó con un Martín Fierro. A partir de allí, la señal recibió galardones y nominaciones casi todos los años, destacando el Emmy por El Jesuita. Además, como responsabilidad social, History creó Una Idea Para Cambiar la Historia, para reconocer el emprendimiento y el ingenio latinoamericano y apoyar proyectos que mejoren la calidad de vida del hombre e influyan positivamente en el planeta. Por ejemplo, Gino Tubaro de Argentina (2015) con sus prótesis impresas Atomic Lab desarrolladas con tecnología 3D; Diego Aguinsaca de Ecuador (2016), creador del dispositivo HandEyes para personas con discapacidad visual, y Julio Joel Garay Barrios de Perú (2019) con sus galletas Nutri H, realizadas para combatir la anemia.