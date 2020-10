Michel Franco dice que el término 'whitexican” es racista y lo tunden en redes

La defensa de Michel Franco

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El cineasta mexicano Michel Franco causó polémica en redes sociales luego de asegurar que el término “whitexican” -utilizado popularmente para señalar los privilegios de la clase alta en México- y en el que han enmarcado a su más reciente película Nuevo Orden es “profundamente racista”. La película, que apenas el 11 de octubre pasado fue galardonada con el Leoncino d’Oro en el Festival de Cine de Venecia, presenta, según la narrativa del tráiler, una historia donde los pobres -que son identificados por su piel morena- se rebelan contra los ricos de piel blanca. https://twitter.com/ytzmaya/status/1316450161074286595?s=20 “(Es) mi película más ambiciosa hasta el momento, la que más retos me ha presentado… justamente todo este esfuerzo y… inversión de tanta gente tiene que ver con combatir todo ese racismo, ese clasismo. “Sé que también en redes sociales decían: ‘todas las películas de Michel son de gente de clase alta o gente blanca’, por ahí decían whitexicans. Alguien que acusa de racismo y está creando esos términos está siendo profundamente racista”, indicó en conferencia de prensa desde la Cineteca Nacional. Las reacciones no se hicieron esperar, como la de la cuenta @RacismoMX que aclaró que whitexican no es un término racista, sino un estereotipo. Y que el racismo a la inversa no existe. https://twitter.com/Racismo_MX/status/1316459104592965633 Así como quienes aclararon que la película sí es racista porque invierte los papeles del discriminador y el discriminado. https://twitter.com/Etnoscopia/status/1316488086822498304 “No es sólo la diferencia de clases lo que tiene a la gente descontenta en el mundo, son muchos temas de fondo. Escribí la película haciendo un esfuerzo por no ponerle etiquetas, nombres ni apellidos a las cuestiones políticas”, remató el director de otras producciones como Las hijas de Abril (2017) y 600 millas (2015). Nuevo Orden se estrenará salas de cine mexicana el próximo 22 de octubre. Es protagonizada por Diego Boneta, Naian González Norvind y Darío Yazbek. https://www.youtube.com/watch?v=hPzZ9QvV39kEn el número 2287 de la edición impresa de, del 30 de agosto de 2020, la reportera Columba Vértiz de la Fuente, en la que explicó el origen distópico de esta polémica historia. “Le película es distópica. La escribí hace tres años. La idea la empecé a elaborar hace cinco años y jamás me imaginé que el momento de la premier sería distópico, porque la pandemia ha generado que el abismo que existe entre pobres y ricos sea evcidente, más pronunciado, destapando otros problemas. Parece que la distopía nos va alcanzando, y de algún modo ya no quise esperar para sacar la película”, indicó el galardonado cineasta. –Nuevo orden se refiere a la desigualdad económica y social. ¿Qué le preocupa sobre esa situación? --Le preguntó Vértiz de la Fuente. –Es un tema mundial. Es importante enfatizar que no es una película realista sobre México, es una fantasía, es futurista, que cumple con las reglas del género y que podría suceder en cualquier país. Franco es realizador de Después de Lucía (Mejor Película en Una Cierta Mirada del Festival de Cannes y Premio Horizonte del Festival de San Sebastián en 2012), Chronic (Mejor Guion en Cannes 2015) y Las hijas de Abril (Premio Especial del Jurado en Una Cierta Mirada de Cannes 2017).