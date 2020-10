Frente en Defensa de Chapultepec no cede: urge considerar al Consejo Rector Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - En una nueva reunión realizada por el Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec, sus integrantes pidieron al gobierno de la Ciudad de México posponer el proyecto en Chapultepec hasta que se obtengan todos los permisos y la validación del Consejo Rector Ciudadano sobre vialidades peatonales que se propone para “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”. En conferencia realizada este jueves a las afueras del Museo de Antropología, específicamente en la Fuente de Tláloc, los miembros de esta agrupación civil insistieron en que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, debe informar el destino de los mil 100 millones para cultura este 2020, asignados parcialmente –según un documento oficial- a miembros del ‘Taller’ Chapultepec y Gabriel Orozco”.Se lee en el boletín número 11 del frente: “Solicitamos respetuosamente al Gobierno de la Ciudad, puesto que la C. Sria. Marina Robles (titular de la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente) informó al Congreso de la Ciudad, que no se realizará ninguna obra sin todos los permisos y la validación del Consejo Rector Ciudadano, que Sedema con Sobse (Secretaría de Obras y Servicios), rinda el informe sobre las 3 vialidades peatonales en su costo y estados de permiso requeridos”. Lo anterior además de promover un “No a la destrucción del orquideario”, y siete preguntas realizadas a Marina Robles, cuyas respuestas carecen de fundamentos. Para saber más: Orozco ve Chapultepec como obra de arte público A la conferencia asistió el sociólogo y profesor-investigador de la UAM, Pablo Gaytán, cofundador del frente, quien de manera reciente otorgó una entrevista a la reportera Judith Amador Tello, señalando preocupaciones y dudas que, a decir de los diversos especialistas de esa agrupación civil, no se han resuelto. En esta última, realizada en agosto, el investigador recordó una de los principales planteamientos: el hecho de que el proyecto no se haya abierto a la planeación participativa y sea una iniciativa meramente presidencial, así como el estatus jurídico del artista Gabriel Orozco al frente de Chapultepec: Naturaleza y Cultura.