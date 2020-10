Verificar noticias falsas

versión digitalizada puedes adquirir aquí

El mundo digital es cada día más desafiante, complejo, diverso. Las mentiras inundan las redes sociales. Su circulación desinforma y manipula. Hay competencia entre noticias falsas. La red más afectada es WhatsApp, por cuanto 84% de los teléfonos móviles tiene servicio de noticias. En esta red se comunican contenidos y enlaces. Se producen mensajes mentirosos, exagerados, tonterías como el video de Miguel Bosé en el cual afirmaba que el coronavirus SARS-CoV-2 no existía. Estos se comparten a gran velocidad. Fue lo que nos dijo Jenaro Villamil, presidente del Sistema de Producción de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano, en entrevista telefónica. “En la pandemia de covid-19 en México, las consecuencias de dicha difusión han llegado a ser graves pues han afectado la salud e incluso la vida de quienes siguen los dictados que ahí se establecen. También ha dado lugar a agresiones al personal de salud que lucha contra este flagelo. “Un ejemplo fue la campaña desatada por caciques del Estado de México el 17 y 18 de junio, en la que se aseguró que la Secretaría de Salud rociaba coronavirus en la calle y en las casas en Lerma. Lo que en realidad pasó es que estaban desinfectando la zona con aspersores. La gente se enfureció y atacó a los trabajadores. Esta es sólo una anécdota de lo que puede pasar. “A partir del rastreo de las redes sociales que hemos hecho, han aparecido algunos temas muy recurrentes que se pueden sintetizar en: desacreditar la ciencia como método para enfrentar la pandemia; falsos reportes de funcionarios enfermos; asegurar que ciertos medicamentos curaban la enfermedad. “Conforme pasó el tiempo y llegamos a la paulatina apertura de ciertos sectores productivos, entonces vinieron los ataques en el sentido de la debacle de la economía y también de la educación. “A partir de agosto los temas variaron hacia la denostación de las vacunas. Hay una campaña para que la gente no se vacune. Y este último tema se está cruzando con los asuntos de política electoral y de campañas. Los partidos lo están usando para sus fines, sin importar si con ello desinforman o desacreditan. “Lo viral se convierte en algoritmos, hay miles, casi uno para cada usuario, se elaboran a partir de las huellas que cada uno va dejando en internet. Es una comunicación personalizada. Y el problema también estriba en que las plataformas se lavan las manos diciendo que no pueden censurar o que hay filtros para que no se cuelen, por ejemplo, los bots. Pero sí que se hace.” A partir de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) habló de Infodemia –que es una epidemia de noticias falsas, desinformación y tergiversaciones–, Jenaro Villamil formó en el SPR un área digital, específicamente de redes sociales. “Se trata de un grupo de estudiantes que se ocupa de verificar lo que circula en fuentes abiertas sobre el tema del covid-19. Participan también especialistas. Hay que destacar la contribución del profesor de la UNAM Luis Ángel Hurtado, quien ha realizado una encuesta del fenómeno. Creamos una página en internet que se llama Infodemiamx para verificar. Está a disposición del público y de los profesionales que deseen que certifiquemos la veracidad de alguna información.} “Primero lo hicimos con el tema de salud. Vimos que se difundía reiteradamente una percepción negativa, desconfianza hacia los esfuerzos del gobierno en el manejo de la pandemia. Tenemos un programa en Facebook todos los lunes para explicar los resultados del trabajo hecho. Capital 21, la emisora pública de la Ciudad de México, lo difunde los jueves. Una página que nos ayuda es Verify de la ONU, aportan material didáctico para uso en redes sociales. En principio, la iniciativa estuvo a cargo de los medios públicos, próximamente se unirán un par de radiodifusoras privadas.”