Indigna a la comunidad cinematográfica desaparición de Fidecine y Foprocine

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la aprobación que permitirá la derogación de diversas leyes, con ello la desaparición de fondos como el Fidecine (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine) y el Foprocine (Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad), el gremio cultural reaccionó. Los actores Gael García Bernal y Diego Luna fueron de los primeros en invitar a la comunidad, y sociedad en general, a evitar la eliminación de dichos fondos al invitar vía Twitter a firmar una petición en Change.org titulada “ ¡No aprueben el Dictamen que extingue los fideicomisos públicos! ” dirigida al Congreso de la Unión, que hasta hoy alcanza más de 58 mil firmas. Bajo el #NoNosPoliticen, y la firma adherida de instituciones y colectivos como Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (MOCCAM), Sin Fronteras IAP, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comunicación e Información de la Mujer A,C. ( CIMAC ), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), entre otros, la misiva lanzada antes de la aprobación de la desaparición de fideicomisos, advierte: “Si desaparecen los fideicomisos públicos, la ciencia y la tecnología, el cine y la cultura, la reparación a víctimas, la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos -entre otros temas- quedarán sujetos a los ciclos políticos y al criterio de los políticos. En otras palabras, si aprueban el Dictamen la ciencia, la cultura, el periodismo y los derechos humanos van a quedar sometidos al capricho de la política”.Por su parte el cineasta y ganador del Oscar a Mejor Director por La forma del agua (The shape of water, 2017), Guillermo del Toro, escribió también en su cuenta Twitter que “Solo queda Imcine”: “…la lucha ahora es que a través del instituto se puedan recuperar las funciones de promoción y financiamiento. Yo seguiré buscando apoyar a los nuevos cineastas y a nuestros talentos de animación. La paradoja es que FIDECINE tenía resultados y transparencia”. https://twitter.com/RealGDT/status/1311384680210587650?s=20 Ello tras compartir un mensaje de Noel Calderón quien apuntó que el coordinador de los diputados del partido Morena, Mario Delgado, mintió sobre la no desaparición de Fidecine, un recordatorio directo al funcionario que en mayo pasado, tras una reunión virtual con distintos miembros de la comunidad cinematográfica, emitió un mensaje en redes sociales afirmando que dicho fondo no desaparecería y que apoyaba los acuerdos de Imcine. https://twitter.com/mario_delgado/status/1263652718918459392 El martes pasado, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) argumentó que pesé a la desaparición de dichos fondos se entregarán “los apoyos directos al cine a través de un programa presupuestal no dependiente de un fideicomiso”. En un documento de 11 puntos detalló “que cuenta con las atribuciones legales para usar su estructura” y que “los fideicomisos son un mero mecanismo para administrar dinero y su extinción no significa de manera alguna la cancelación de los apoyos al cine y toda su cadena de valor”.