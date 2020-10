Comisario Pantera, Erik Canales y Los Chotgun representarán a México en Festival Cardinal

Bandas continentales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las bandas de música joven Comisario Pantera, Erik Canales y Los Chotgun representarán a México virtualmente en el Festival Cardinal, que se celebrará los días 23, 24 y 25 de octubre, con otros 60 artistas de 13 naciones en nuestro continente.Festival Cardinal presentará tendencias sonoras muy variadas, que van del rock duro a la balada y el góspel, el viernes 23 a las 19 horas en México, Perú y Colombia; sábado 24 a las 17 horas en estos mismos países, al igual que el domingo 25 a las 16 horas.Lo anterior fue informado por Ariel Didomenico y Gabriela Urquiza, de la promotora Glamrock Agency, tras la conferencia de prensa ofrecida por algunos participantes de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, además de México. “Llega el primer encuentro de culturas, digital y gratuito más grande del continente americano; un continente extenso, lleno de talento. Artistas desde el extremo sur en Usuahia, Argentina, y hasta el confín septentrional en Faro, un pequeño pueblo de Canadá; en el extremo este continental de Ponta do Seixas, Brasil, y desde la mágica Isla de Galápagos en el oeste y el centro del continente desde Caguas, Puerto Rico, el talento emerge y nos lleva a disfrutar de todo el universo musical que para dar tiene este vasto continente. https://www.youtube.com/watch?v=NnvtDmtNJ1c&feature=youtu.be “América es un crisol de razas, paisajes, ideologías, climas, ritmos y un mundo de música por descubrir que tiene que ser escuchada, y artistas que poseen un alto potencial de internacionalización. En esta edición contaremos con la presencia de 60 artistas de 13 diferentes países del continente americano, quienes durante tres días y de forma gratuita, nos harán disfrutar de un universo de sonidos continentales, unidos por la música.” https://www.youtube.com/watch?v=NLwaJUnHozU&feature=youtu.beArgentina: La Beriso, Silvina Moreno, Sol Pereyra, Paris Paris Musique, Lucas & The Woods, Olivia Viggiano, Vane Butera, Facundo Monti, CoverHeads, Zuum, Ignacion Boreal y Luciana Segovia. https://www.youtube.com/watch?v=3X3y4n8v2QY&feature=youtu.be Brasil: Paulinho Moska, Day, Rastapé, Rapadura, Alva, Carol Biazin y Bruno Gadiol. Canadá: Said The Wale, Snooty Nose Rez Kids, Phone Pony, Rayannah, Tourist Company, Afrotronix, Blonde Diamond y Elijah Bekk. https://www.youtube.com/watch?v=Imrtt_ylvls&feature=youtu.be Colombia: Monsieur Perine, Jona Camacho y Cacao Munch. Chile: Saiko, Paz Quintana, Benjamin Walker, Alejandría y Frank´s White Canvas. Ecuador: Swing Original Monks, Mateo Kingman, Alkaloides y Arkabuz. Estados Unidos: Kevin Johansen, Irene Diaz, Rego, Dilemastronauta y Joanne Shenandoah. México: Comisario Pantera, Erik Canales y Los Chotgun Panamá: Los Rabanes. Perú: Lara Nuh, Clara Yolks, Mauricio Mesones. Puerto Rico: La Secta, Polbo, Turista, Ordinario, Olykhris y Calamity. República Dominicana: MarteOvenus. Venezuela: José y El Toro, Irepelusa & MotherFlowers. https://www.youtube.com/watch?v=POdEuezwCY8&feature=youtu.be El 23 actuarán: La Secta, Kevin Johansen, Day, Swing Original Monks, Jona Camacho, Rapadura, Silvina Moreno, Snottu Nose Rez Kids, Los Chotgun, Alva, Blonde Diamond, Tourist Company, Irepelusa, NothernFlowers, Luciana Segovia, Vane Butera, Turista, Frank’s White Canvas, Alkaloides, Ignacio Boreal, Clara Yolks. El sábado 24: Monsieur Perriné, Paulinho Moska, Carol Biazin, Said The Whale, Polbo, Olivia Viggiano, Erok Canales, Bruno Gadiol, Olykhris, Phono Pony, Sol Pereyra, Arkabuz, Ordinario, Lara Nun, Paz Quintana, Benjamín Walker, Rego, José y El Toro, Zuum, Coverheads. El 25: La Beriso, Comisario Pantera, Afrotronix, Los Rabanes, Mateo Kingman, Saiko, Lucas & The Woods, Rastapé, Calamity, Joanne Shenandoan, Rayannah, Paris Paris Musique, Irene Díaz, Mauricio Mesones, MarteoVenus, Elijah Bekk, Cacao Munich, Facundo Monti, Dilemastronauta, Alejandría. Catalina Rodriguez (Monsieur Periné-Colombia), Rolando Sartorio (La Beriso-Argentina), Afrotronix (Canadá), José Luis Colón (director de Desarrollo Cultural de la Ciudad de Caguas), Tom Gomes (presidente de Editora Espetaculo-Brasil) y Gabriela Urquiza (directora de Glamrock Agency Mexico) agregaron para la agencia informativa Apro: “Por primera vez se conjunta una alianza de promotores y medios de América para apoyar el desarrollo de los artistas a nivel regional, a la par de medios realizadores de los festivales más reconocidos del continente, con managers y artistas, unidos para romper fronteras. Festival Cardinal, una gran oportunidad de disfrutar de los éxitos de tus artistas favoritos y ser descubridor de los proyectos que estarán dominando el mundo en poco tiempo.” Interesados pueden seguir las redes del festival para obtener las últimas novedades y escuchar la lista de grupos con el fin de conocer más a los artistas que participarán, en http://bit.ly/FestivalCardinal, https://www.instagram.com/festivalcardinal/, https://spoti.fi/2HZyD94 Glamrock Agency: gabriela@glamrockagency.com y ariel@glamrockagency.com). Video promocional: https://www.youtube.com/watch?v=f0gzKxj2ILY&feature=youtu.be