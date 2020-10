Murió Mateo Lafontaine, pionero de la música electrónica en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uno de los pioneros de la música electrónica en México, Mateo Lafontaine, falleció ayer a los 58 años de edad, según se anunció en redes sociales, pero no se especificaron las causas del deceso.

Mario Lafontaine, hermano de Mateo y especialista en música, informó de la lamentable noticia a través de su cuenta de Twitter: “Descanse en paz @decada2 1962 / 2020”.

Noticias Relacionadas Mateo Lafontaine y Década 2 en el Control Fest

Teniendo como máxima influencia a la banda alemana de los setenta, Kraftwerk, Mateo desarrolló un estilo e identidad propia en los sintetizadores, lo que erigió en su proyecto ‘Década 2’ (surgido después del sismo de 1985), así como ‘María Bonita’ (creado en 1984 junto a Mario).

La escena musical nacional mostró sus condolencias en redes sociales, como el grupo Nortec que suscribió en Facebook:

“Desde el team (sic) de NORTEC B+F tristemente nos enteramos de fallecimiento de nuestro amigo Mateo Lafontaine, nuestro más sentido pésame a quienes tuvimos el gusto de conocerlo y sus familiares”.

El periodista musical Ricardo Bravo, coleccionista y presentador de eventos en la Fonoteca Nacional, anotó, también en Twitter: “Q.E.P.D. MATEO LAFONTAINE. Se va un incansable pionero de la electrónica mexicana. Sorpresiva y lamentable pérdida de un músico que con su banda Década 2 alcanzó el grado de legendario. Un abrazo a su hermano, mi colega @lafontainetouch, en estas difíciles horas. @MATEOlafon”.

El grupo Moenia publicó en la misma red social: “QEPD DECADA (sic) 2‬. Pionero de la música electrónica mexicana. ‘ESTA ES LA VOZ DE DÉCADA 2...’”.‬

Y el Dr. Shenka, de Panteón Rococó, posteó: “Mi pequeño homenaje al gran maestro Mateo Lafontaine uno de los precursores de la música electrónica en esta aldehuela. Descanse en Paz! Otro ser que se nos va en esta aciaga era. Disfrútenlo y si no lo conocen dense!”.

Pro izquierdista

En charla con este reportero, cuando Década 2estaba por celebrar su 27 aniversario (en 2012), el también publicista comentó:

“Década 2 es un proyecto de vida, ciertamente me alimenta espiritualmente… creo que lo más importante de Década 2 es tratar de mantenerlo vivo y darle continuidad a la otra electrónica, es decir, se puede o no bailar, pero ese no es el fin último, no nos interesa ser un proyecto de club. Estamos mucho más cercanos al post-punk que algún Disk Jockey (DJ) de moda. Luchamos porque la electrónica también pueda ser socialmente comprometida, una electrónica viva y no sólo de fiestas y tornamesas”.

Señaló que, si bien trabajaba para su proyecto alterno “Nobody was There” (“Nadie estaba allí”, surgido en 2011), para él Década 2 fungía desde sus orígenes como “un grupo completamente de izquierda, solidario con sus luchas y causas”.

Permanente crítico de la escena musical electrónica nacional, sentenció: “Siempre la he visto estancada, es cierto, hoy hay cosas mundialmente reconocidas como Murcof o Nortec, pero aparte de ello no veo mucho cambio, sigue siendo vista y entendida como mera música de club, de fiesta y de DJ, cosa con la cual no comulgo. Creo que en México el poco interés que genera a profundidad la música electrónica es porque es entendida, insisto, como música de fiesta, de club y algo que nunca escucharías en casa o en otros lugares; siempre se piensa en un DJ y luces. En otros países se sabe que la música electrónica puede ser muy amplia en términos desde artísticos conceptuales, hasta mera música de fiesta”.

De cualquier modo, vislumbraba: “Creo fervientemente que, a pesar de ser un amante absoluto de los sintetizadores reales y análogos, la cuestión de los softwares y la síntesis virtual apenas está naciendo. Estoy seguro que la electrónica tiene un futuro muy brillante en cuanto al desarrollo de nuevas formas de creación y de sus tecnologías. Como dicen por ahí: ‘Esto apenas comienza’”.Reconocido por sus intensas rolas de estilo EBM “La voz de Década 2” y “Música electrónica”, también participó con el tema “El cielo dividido” para película mexicana del mismo nombre, en 2006 (con temática LGBT dirigida por Julián Hernández). Además de una constante colaboración con músicos, destaca “Gente como yo” con Marcela Viejo.

De acuerdo con su perfil de Instagram (“Publicista de profesión, sintetísta por pasión”), Mateo Lafontaine, siempre melómano y llevando sus conocimientos a las redes sociales, actualmente se encontraba escribiendo un libro con sus memorias musicales.