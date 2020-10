El legendario guitarrista Eddie Van Halen murió a los 65 años

Trayectoria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eddie Van Halen, legendario guitarrista de hard rock y cofundador de la banda que lleva su nombre, murió este martes a los 65 años, debido a complicaciones de un cáncer de garganta que padecía desde hace varios años. La noticia fue dada a conocer por su hijo Wolfang en su cuenta de Instagram. “No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perdido esta mañana su larga y ardua batalla contra el cáncer.“Fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida. Te quiero mucho, papá”, escribió en su cuenta @ wolfvanhalen. https://youtu.be/63rhBxnd768 De acuerdo con el portal de espectáculos TMZ, la estrella de rock murió en el hospital St. John's en Santa Mónica. Su esposa, Janie, estaba a su lado, junto con su hijo Wolfgang y Alex, hermano y baterista de Eddie. https://www.proceso.com.mx/651522/cuarenta-anos-del-tianguis-del-chopo Aunque fue un gran fumador durante años, se cree que el músico desarrolló cáncer de garganta a causa de una púa de guitarra de metal que solía sostener con frecuencia en la boca hace más de 20 años, destacó TMZ. https://youtu.be/fuKDBPw8wQA?list=PLmL1CLy-xH2lsDoZqCvNPN20WxdMgiVRoEddie Van Halen nació el 26 de enero de 1955 en Amsterdam, Países Bajos. Considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, fundó la banda Van Halen en 1972 y alcanzó enorme popularidad en la década de los ochentas gracias a los álbumes 1984, 5120 y OU812, y encabezó las listas con el hit Jump, cuando tuvo como vocalista a David Lee Roth. https://youtu.be/SwYN7mTi6HM Un año antes de este hit, Eddie Van Halen participó con un solo de guitarra en el éxito Beat it de Michael Jackson. https://youtu.be/ShV2Hu8veoE