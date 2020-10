Javier Marías, entre los favoritos de casas de apuestas para el Nobel de Literatura

MADRID (EUROPA PRESS).- El escritor español Javier Marías aparece entre los favoritos de las casas de apuestas para hacerse con el galardón del Premio Nobel de Literatura, que la Academia sueca fallará este jueves 8 de octubre. No obstante, la primera para las casas de apuestas sigue siendo la favorita de las últimas ediciones, la antillana Maryse Condé, seguida por la rusa Ludmila Ulitskaya. De nuevo el japonés Haruki Murakami vuelve a sonar fuerte, junto con otra eterna candidata, la canadiense Margaret Atwood (ambos seis euros a uno en las casas de apuestas). Tras otro de los candidatos habituales de los últimos años, el keniata Ngugi Wa Thiong'o, y de la canadiense Anne Carson, aparece el nombre de Javier Marías. El poeta coreano Ko Un y el escritor chino Yan Lianke completan la terna de principales favoritos. También aparecen en esa lista de candidatos, aunque con posibilidades más remotas, otros nombres como los de Amos Oz, Cormack McCarthy, Don DeLillo, Jamaica Kincaid o Marilynne Robinson. El escritor checo Milan Kundera, el autor noruego Karl Ove Knausgaard o incluso Michel Houllebecq o Stephen King son otros de los nombres por los que se puede apostar. Esta edición retoma la normalidad tras los galardones del año pasado, en la que por primera vez desde hace más de 40 años --la última vez fue en 1974 con el premio compartido por Harry Martinson y Eyvind Johnson-- la Academia Sueca otorgó dos galardones. https://www.proceso.com.mx/602738/mas-de-40-anos-para-entregar-dos-nobel-de-literatura-juntos En la pasada ocasión, recayeron en. La decisión de dar dos premios se debió a que se incluía el de la edición de 2018, que finalmente no se otorgó tras el escándalo sexual que supuso la renuncia de varios de sus miembros. La Academia sueca se encontró repentinamente en el foco de atención después de que 18 mujeres denunciaran acoso sexual y asalto por parte del fotógrafo y figura cultural Jean-Claude Arnault, casado con la miembro de la Academia y autora Katarina Frostenson. https://www.proceso.com.mx/603829/el-caso-nobel A día de hoy, se han entregado 112 premios Nobel en esta categoría y once de ellos han ido a parar a manos de escritores en lengua española. De este más de centenar de premios, únicamente 15 han sido para mujeres. La edad media de los ganadores se sitúa en 65 años, siendo Ruyard Kipling el más joven (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años). Entre los recientes ganadores del Premio Nobel de Literatura se encuentran, además de los dos anteriores citados, Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Transtrmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).