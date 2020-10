El Nobel de Literatura 2020 para la poetisa estadunidense Louise Glück

Te recomendamos: Olga Tokarczuk y Peter Handke ganadores del Nobel de Literatura 2018 y 2019

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Considerado por la crítica como una reivindicación a la poesía, tras el galardón que se ha entregado en los últimos 25 años a novelistas, ensayistas, e incluso un músico, el Nobel de Literatura 2020 fue otorgado a la estadunidense Louise Glück. Y se le entrega por su “inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal", apuntó el jurado del premio Nobel de este año que, debido a la pandemia por coronavirus, será entregado a los ganadores en sus respectivos países, probablemente con la ayuda de sus embajadas o universidades de los premiados. https://twitter.com/NobelPrize/status/1314156503625076737?s=20 Para Anders Olsson, titular del Comité del Nobel, el diálogo de la obra de Glück también se puede encontrar en poetas claves de la lengua inglesa, como T.S. Eliot o John Keats: “Louise Glück no sólo está comprometida con los errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino que también es una poetisa del cambio radical y el renacimiento, donde el salto hacia adelante se hace desde un profundo sentido de pérdida”.Glück, de 77 años, neoyorkina de nacimiento, estudió en Sarah Lawrence College y la Universidad de Columbia; su primera obra, Firstborn (1968), le valió el reconocimiento como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadunidense, y a este le siguieron libros como El triunfo de Aquiles (1985), Ararat (1990) con el que se dio a conocer en el extranjero y The wild Iris –poemario que le valió, nada más y nada menos que el “Premio Pulitzer” en 1993. Siendo Averno (2006) uno de los más destacados por la crítica y considerado por la misma Academia Sueca como “una colección magistral, una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte”. El volumen ‘Faithful and Virtuous Night’ (2014), que le valió el National Book Award también fue destacado por el jurado. https://twitter.com/NobelPrize/status/1314158757711171584?s=20 "Para mí es tan obvio que escribir poesía es lo más milagroso que se puede hacer que tengo que recordarme a mí misma que no todo el mundo en el mundo quiere ser poeta. Mucha gente no está ni remotamente interesada en la poesía, pero para mí está tan claro que, por supuesto, es lo que quiero hacer...", se le oye decir a Glück en un vídeo de Poets.org La estadunidense precede a los galardonados entregados el año pasado a la polaca Olga Tokaczuk (2018) y Peter Handke (2019), edición en el que se entregó por vez primera de manera doble, esto tras una cancelación de la edición 2018 por un escándalo de tipo sexual que sacudió al comité del Nobel y la Academia Sueca, encargada de entregar el galardón. Entre los recientes ganadores, además de los mencionados, se encuentran Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Tranströmer (2011, Suecia) y Mario Vargas Llosa (2010, Perú). Hasta 2020 se han entregado 113 premios Nobel de Literatura, once de ellos en lengua española, 16 han sido para mujeres, con una edad promedio de 65 años, siendo el más joven Ruyard Kipling (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años).