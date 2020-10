Vistos buenos del INAH para el proyecto Tren Maya

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según la antropóloga Aída Castilleja González, secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hasta la fecha el instituto ha emitido los dictámenes técnicos que sustentan “los vistos buenos parciales” de más de 100 kilómetros de la ruta del Proyecto Tren Maya (PTM). La funcionaria participó en el informe que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó sobre los avances del proyecto en Palenque, Chiapas, en donde señaló que el tren debe estar terminado en 2023 y advirtió que no se permitirá que el tiempo les gane.A través de un boletín de prensa emitido por el INAH, Castilleja informó que en el trazo del tren hay una “altísima densidad de sitios, zonas de monumentos arqueológicos e históricos” y una “importante diversidad cultural”. Habló de la existencia en la región de 50 zonas arqueológicas abiertas al público, 10 museos, dos zonas de monumentos históricos, 42 cenotes, y sin precisar cifra de “numerosos monumentos históricos, como estaciones de ferrocarril, haciendas y templos”. Cinco, subrayó, están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco): Uxmal, Chichén Itzá, Palenque, Calakmul y la ciudad de Campeche. Ante el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y en ausencia del titular del (INAH), Diego Prieto, (quien se encuentra de viaje por Europa con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador), la funcionaria indicó que los dictámenes que se han entregado fueron solicitados por dicho Fondo. Y destacó que han trabajado “de manera cercana” con el organismo ,a través de dos convenios de colaboración, para la formulación y programación de las tareas de salvamento arqueológico. El primero para la prospección mediante el levantamiento topográfico con tecnología LIDAR. El otro como parte del proyecto “U Lu`Umil Maaya Wíiniko`ob: Un análisis regional del sureste mesoamericano. Proyecto marco de salvamento Arqueológico ‘Tren Maya’ en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”, iniciado en mayo pasado. Dicho programa de salvamente fue cuestionado en su momento por diversos arqueólogos e investigadores del propio INAH porque se comenzó en medio del confinamiento por el covid-19, y porque --señalaron-- no se estaban autorizando otros proyectos de investigación arqueológica que no estuvieran relacionados con el PTM. Castilleja puso énfasis en que los tramos 1 y 2 del proyecto registran el mayor grado de avance “en cuanto a la distancia cubierta en los recorridos y a la identificación de vestigios arqueológicos, entre los que predominan estructuras importantes, de dimensiones y características distintas”. Para finalizar, se informó que el INAH se integró al comité técnico interinstitucional convocado por la Secretaría de Gobernación, en el cual también participan el Fonatur y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.