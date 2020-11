"Tiempo de Filmoteca UNAM", en la tele universitaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- TV UNAM dedica un nuevo espacio para la difusión del séptimo arte, nombrado Tiempo de Filmoteca UNAM, cuya primera etapa de 18 sesiones está dedicada al cineasta español Gonzalo Suárez, quien también es un reconocido escritor en su país.

Ofrecerá la filmografía completa del creador (Oviedo, Asturias, 30 de julio de 1934) para que sea descubierta por el público mexicano. Ha dirigido películas como Ditirambo (1967), El extraño caso del Doctor Fausto (1969), La loba y la paloma (1973), Beatriz (1976), Don Juan en los infiernos (1991), Remando al viento (1988) y Oviedo Express (2007). La primera transmisión fue el pasado lunes 9 de noviembre. Se pueden ver los demás programas de lunes a sábado, a las 22 horas, hasta el 28 de noviembre.

Al final de cada proyección de las cintas, la actriz Alejandra Toussaint entrevista a distintos invitados para comentar las historias.

Tiempo de Filmoteca UNAM recupera el nombre de uno de los acervos cinematográficos más importantes de Iberoamérica, el cual pertenece a la máxima casa de estudios.

Iván Trujillo Bolio, director de TV UNAM, rememora en entrevista por Zoom que uno de los primeros programas televisivos de la universidad, antes de que se creará propiamente la estación, fue Tiempo de Filmoteca UNAM:

“Lo creó Manuel González Casanova con el Canal Once. Fue con algunas películas que poseía la Filmoteca de la UNAM, pero no forzosamente contaba con los derechos de transmisión, entonces era difícil llenar, pero hay que decirlo, se llenaba aunque no se tuvieran los derechos. En ese tiempo Jorge de la Rosa, uno de los conductores, y González Casanova les daban justamente voz a estudiantes del Centro de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, para presentar las películas y después hacer los comentarios. Fue una cosa pionera en su momento.

“Después ese programa se pasó, cuando la UNAM tuvo relación con Televisa, al efímero canal cultural de ésta, Canal 9. Igual ahí hubo presentaciones y comentarios de gente ligada a la Filmoteca de la UNAM, como Tomás Pérez Turrent, Emilio García Riera, en fin. Retomarlo ahora en TV UNAM, es importante”.

Expresa que platicó con Hugo Villa, titular de la Filmoteca de la UNAM, para crear los ciclos:

“TV UNAM tiene la posibilidad de comprar derechos y contamos con una buena cantidad de derechos. Lo mismo, la Filmoteca tiene derechos de algunas cosas. La idea es que por lo menos una o dos veces al año realicemos Tiempo de Filmoteca UNAM con la filmografía de un autor del cine iberoamericano, que no necesariamente sea muy conocido, como es el caso de Gonzalo Suárez. De él no se sabe mucho en nuestro país, pero es un realizador clave en la cinematografía española, incluso ha influenciado a muchos cineastas, desde Pedro Almodóvar y Fernando Trueba, en fin.

“Y era como obvio efectuar esa revisión. Conseguir los derechos fue la parte más complicada. Es un ciclo de diecinueve películas”.

Gonzalo Suárez además es actor y director de teatro. En su primera etapa dirigió películas con una narrativa alejada de lo habitual y se acercó a las imágenes oníricas y fantásticas de gran belleza que se entremezclaban con la realidad. Poco después creó cine tradicional, con algunas adaptaciones literarias. En 2019 fue galardonado con la Medalla de Oro en la 25 edición de los Premios Forqué, otorgada por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), que reconoció su obra y su talento innovador.

Sus filmes también han sido reconocidos en los festivales de cine más importantes a nivel mundial como Cannes, Berlín, Río de Janeiro, Moscú, Chicago, París y San Sebastián. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro de Bellas Artes, la Orden de Caballero de las Artes y las Letras de Francia y la Orden de Alfonso X el Sabio, que se entregó por primera vez a un director de cine. Han trabajado con él Ana Belén, Víctor Manuel, Francisco Rabal, Carmen Maura, Marisa Paredes, María de Medeiros, Javier Bardem, Maribel Verdú y Carmelo Gómez, entre otros.

Es autor de varias obras literarias: Trece veces trece, El roedor de Fortimbrás, Rocabruno bate a Ditirambo, Gorila en Hollywood y Ciudadano Sade, entre otras.

El domingo 22 se exhibirá Parranda (1977), sobre un trabajador de los altos hornos asturianos. Está detenido en el cuartel de la Guardia Civil y debe rendir cuentas de los destrozos que él y dos amigos han causado en un día de parranda. Actúan José Sacristán, Antonio Ferrandis y Fernando Fernán Gómez.