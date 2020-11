Irregularidades en entrega de premio Fonca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Cultura de Tampico, Sandra Edith Muñoz Cruz, resultó ganadora de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes), según se lee en los resultados publicados por la Secretaría de Cultura del gobierno federal.

La noticia no tendría mayor relevancia de no ser porque eso viola los estatutos de la convocatoria de dichas becas (o estímulos): Una funcionaria pública no puede concursar ni menos ganar una beca del Fonca.

En el documento titulado CONVOCATORIA 2020 DE INGRESO COMO CREADOR ARTÍSTICO, publicado por El Fonca, la Secretaría de Cultura y el Sistema Nacional de Creadores de Arte, en el párrafo III.12 dice a la letra:

Queda restringida la participación en esta convocatoria para las personas que se desempeñen como servidores públicos de mando medio y superior adscritas a cualquier unidad administrativa, organismo administrativo desconcentrado, entidad, mandato, fideicomiso o contratos análogos de la Secretaría de Cultura, así como para prestadores de servicios profesionales de alguno de los entes ya enunciados, cuya contraprestación sea igual, equivalente u homóloga al salario/sueldo de puestos de mando medio o superior de dicha Secretaría. Tampoco podrán participar quienes se encuentren impedidos por normativa, contrato o mandato judicial.

Ni el Comité de Selección ni el jurado debió aceptar ni menos premiar el proyecto de una funcionaria pública. Por otro parte, en el documento titulado “Código de ética y procedimientos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”, publicado en septiembre de 2019, se describe meticulosamente la conducta que se espera de un miembro del jurado y de los tutores.

El Comité de Selección para dramaturgia fue constituido en esta ocasión por Pablo Mandoki Somlo, María Virginia Hernández López, Mauricio Andrés García Lozano, Eduardo Víctor Ruiz Saviñón y Sandra González Félix.

Este comité falló al pueblo de México al violar lo estipulado en la convocatoria arriba mencionada dejando pasar el proyecto de una funcionaria pública.

El Consejo directivo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, cuya presidente es Alejandra Frausto, tendrían que explicar el porqué de esta irregularidad.