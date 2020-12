Leonardo Padura recibe la medalla Carlos Fuentes

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Luego de recibir de forma virtual la medalla Carlos Fuentes, y de abrir el salón literario que lleva el nombre del fallecido autor mexicano, Leonardo Padura, escritor, periodista, ensayista y guionista de origen cubano, dijo que es un honor y confesó sentir susto.

“Debo confesar que hace tres días y sin dejarme tiempo ni para respirar la responsabilidad de abrir el foro literario de la FIL (Feria Internacional del Libro), una distinción en la que me han antecedido varios autores que el solo hecho de leer sus nombres asusta por lo que significa para mí unirme a ellos en esta tarea”, refirió el ganador.

A través de un mensaje que envió desde La Habana, Cuba, Padura calificó el año 2020 como el más terrible que “nos ha tocado vivir a los que ahora habitamos la Tierra”.

“La pandemia ha sido devastadora, con más de 40 millones de infectados, millón y medio de muertos, incontables cantidades de personas empobrecidas. Es como si una maldición nos hubiera marcado y entonces la locura se ha desatado, aunque en algunos momentos la sensatez se ha impuesto”.

En su discurso mencionó que disfruta del guiso de quimbombó, al igual que su compatriota y poeta, José María Heredia, quien fue un desterrado político y habitó en México.

“Es el primer cubano que sufre el exilio y el que inaugura el sentimiento de nostalgia por la lejanía”, así como “en recibir los embates de uno de los pecados originales de la cubanía: la envidia”, dijo.

Bajo esa perspectiva, aseguró que se inspiró en la novela histórica sobre Heredia.

Otro personaje que lo motivó a escribir una novela fue León Trotski, que narra hechos históricos, pero a la vez de contemporaneidad, y que dio como resultado la obra: “El hombre que amaba los perros”.

El autor, además, habló sobre qué es la libertad, tema que lo motivó a escribir Herejes. En este libro los personajes intentan practicar su libre albedrío, en una sociedad que se ufana de ofrecer la máxima libertad de realización y pensamiento.

“Al menos esa es la propaganda que he escuchado con mis propios oídos, pero que en más de una ocasión al decidir ponerla en práctica me ha tocado recibir algunos golpes, por suerte, no físicos, aunque no menos dolorosos, para recordarme que la libertad tiene no solo límites éticos, sino otros menos elevados”, explicó.

Previo a la intervención de Padura, mediante un video, Silvia Lemus, periodista y viuda de Carlos Fuentes, refirió que cuando sea posible se hará entrega de la medalla de forma física.

Por su parte, el director de la FIL, Raúl Padilla López, recordó que desde hace ocho años se entrega el galardón Carlos Fuentes a escritores por su amplia trayectoria y su aportación a las letras, entre ellos a Mario Vargas Llosa, Nélida Piñón, David Grossman y Jonathan Franzen, entre otros.

En el caso de Padura, refirió que es considerado una de las grandes plumas del continente, y uno de los escritores iberoamericanos más reconocidos por su creatividad e ingenio.