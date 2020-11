Falleció Luis Zapata, pionero de la literatura LGBT+ en México

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El escritor Luis Zapata, autor de la novela El Vampiro de la colonia Roma (1979), pionero de la literatura LGBT+ y creador de novelas experimentales, falleció a los 69 años de edad de un paro cardio-respiratorio en Cuernavaca, Morelos, ciudad donde residía.

Traductor, guionista, cuentista y director de teatro, su deceso fue lamentado por la comunidad literaria la noche del miércoles al darse a conocer su muerte cerca de las 20:00 horas. Su trayectoria de cuatro décadas abarcó distintos géneros, y ante su deceso el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Secretaría de Cultura federal acordaron con su familia, que cuando las condiciones sanitarias lo permitan, se realizará un homenaje póstumo.

Al respecto Alejandra Frausto, secretaria cultural, y Lucina Jiménez, del INBAL, emitieron respectivos mensajes en Twitter.

Con dolor y cariño nos despedimos de Luis Zapata, pionero de la literatura LGBT+ en México. Creador de novelas experimentales y emotivas, será recordado por la genial “El vampiro de la Colonia Roma” y la monumental “En jirones”. Mi pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/whUA0cbGDB — Alejandra Frausto (@alefrausto) November 5, 2020

Luis Zapata, escritor, editor, guionista, sobre todo un ser libre se ha ido.Abrió las puertas a la diversidad sexual a través de la literatura y a los movimientos culturales alternativos. Su aporte a la cultura y a la libertad es vital. Abrazos a su familia y comunidad literaria pic.twitter.com/MZguH2qaV2 — Lucina Jiménez (@LucinaJimenez) November 5, 2020

Amigos y seguidores también hicieron lo propio en redes sociales, como Juan C. Moctezuma, editor de El Sur de Guerrero, quien en respuesta al tuit de Frausto recordó a “El vampiro” –como lo apodaban cariñosamente debido a su novela-- con un emotivo mensaje:

“Hey Luis... ¿te acuerdas de esa tarde lluviosa que apareciste por mi casa sin avisar? No se nos ocurrió otra cosa que cantar y bailar Singing in the rain... ‘Ahora esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia’. ¡Buen viaje amigo!”.

Trayectoria

De origen guerrerense, Zapata estudió Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, e incursionó en la literatura con Hasta en las mejores familias (1975), con la cual ganó el Premio Quetzalcóatl 1976, y desde ahí fue imparable, le siguió El vampiro de la colonia Roma (Premio Nacional de Novela Juan Grijalbo 1978), misma que se considera su obra más leída en México, Estados Unidos y Latinoamérica que incluso fue traducida a otros idiomas, en inglés se conoce bajo el título de Adonis Garcia: A picaresque novel.

También fue autor de De amor es mi negra pena, panfleto y pantomima (1983), Ese amor que hasta ayer nos quemaba (1987), y su autobiografía De cuerpo entero: Las cálidas tardes del cine Guerrero (1990).

Mientras que en teatro realizó De pétalos perennes (obra estrenada en 1983), La fuerza del amor (1989), La generosidad de los extraños, en colaboración con José Joaquín Blanco (1990) y Plastic Surgery, en coautoría (1990).

Entre los reconocimientos que obtuvo destacan el Primer Premio del Concurso de Cuento en Francés 1977 (IFAL y Alianza Francesa) por Deuxieme Pont (Segundo puente); el Premio Estatal al Mérito Literario Juan Ruiz de Alarcón 1992, además de un reconocimiento de las IX Jornadas Alarconianas 1997.

Sus últimas tres novelas se publicaron en 2014: Escena y farsa es la vida, Como sombras y sueños y Autobiografía póstuma.

Hasta el momento de su muerte Zapata era miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes.