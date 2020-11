De Love of Lesbian a México, "donde solíamos gritar"

CUIDAD DE MÉXICO (APRO).- El grupo español de rock pop Love of Lesbian alista un concierto virtual especialmente dedicado para sus fans mexicanos, el cual se transmitirá a través del concepto “Irrepetible” en la plataforma digital Ticketmaster Live este viernes 6 de noviembre (20:00 horas), para alentar con música y buena vibra el espíritu de sus seguidores.

Santi Balmes, vocalista y líder de la agrupación nacida en Sant Vicenç dels Horts, Barcelona, comentó en entrevista para Apro, vía Zoom, que se sienten entusiasmados por el próximo show en streaming intitulado “Para México… donde solíamos gritar”, porque es una alternativa de acercamiento con su audiencia ante el confinamiento, aunque reconoció que se viven tiempos complejos a nivel mundial donde se ha visto vulnerable la industria musical y cultural:

“Es una situación límite para muchos”.

Santiago Santi Balmes Sanfeliu, nacido el 25 de noviembre de 1970, contó que en su país se sumó a una iniciativa en el banco de alimentos, donde empaquetan cajas con despensas para brindarlas al sector artístico.

“Ahora ya no estamos hablando de ganarse la vida, sino de subsistir y ahí entramos en un terreno peligroso... Estuve un sábado completo empaquetando comida para músicos en precariedad. Cada caja tiene dirección pero no el nombre en un intento de mantener el anonimato y, sobre todo, la dignidad de personas que jamás en la vida imaginaron que podrían haber llegado a esta situación.

“Ahí, colocando insumos en esas cajas vi a una mayoría silenciosa que seguramente conozco, me tocó mucho. Regresé a casa afectado porque somos un gremio que no tiene un sueldo fijo”.

Al respecto, detalló que reciben este beneficio el amplio segmento de las artes, desde una iniciativa privada. Y valoró:

“Somos quizá el sector más maltratado por un gobierno que nunca se ha sensibilizado históricamente; incluso muchas veces nos han visto como un enemigo. Para el cuerpo humano y el espíritu somos medicina del alma, la segregación de endorfinas es curativa, tendríamos que ser parte de una solución y no lo estamos siendo porque nos han arrinconando”.

El cantante y guitarrista de rock indie quien empezara con Love of Lesbian en 1997 afirmó que actualmente y nivel global “lo que cada gobierno más teme es una revolución o golpe de estado”; entonces, los líderes políticos “han ido dosificando la información, nos han administrado la verdad a cuentagotas, para controlar la indignación de las masas”. Apuntó que en la península ibérica poco se informa de la creación de una vacuna:

“No sé por qué hay gente reacia, como que existe una sensación de que ‘mejor se la ponga mi vecino, yo no me fío’. En el tema de la vacuna siempre las noticias optimistas las he encontrado en medios mexicanos y argentinos, se ha creado una corriente de opinión necesaria, quizá algún tipo de mentira nos ha servido para tirar hacia adelante… No debemos caer en argumentos que a veces se emparentan con la psicología fascista, los fascistas simplifican las cosas, tienen la tendencia a dar tres ideas fáciles de aprender para la masa y dan una justificación para tranquilizar; es muy fácil señalar a los chinos, pero no me convencen esos argumentos porque la vida es mucho más compleja, esto ya ha pasado antes como con la gripe española, la vida es incertidumbre y quizá no estábamos acostumbrados”.

En el caso específico de Love of Lesbian (nombre no en catalán, sino en inglés que significa Amor de Lesbiana), el grupo ha podido solventar económicamente la adversidad por cuestiones de un buen augurio:

“Nosotros teníamos el plan que este año 2020 íbamos a pausarnos por el tema de un disco nuevo, pero por asuntos del destino nos obligamos a ahorrar para estar este año parados. El confinamiento ha dado momentos de creatividad muy álgidos o entrar en un estado de shock, hemos pasado todos los momentos en este aislamiento”.

Uno de los aspectos positivos a la par de la creación musical es que el también escritor y novelista (quien desde 2011 inició una carrera de novelista con Yo mataré monstruos por ti y lleva publicados cinco libros), desarrolló lo que será su próximo volumen a publicarse en el 2021:

“En literatura he tenido suerte de que el libro me haya aparecido un poco de la nada y haya tardado muy poco en hacerlo, todo un mes. Me ha servido para desintoxicarme de lo que es un trabajo sesudo literario y dejarme fluir con una sencillez aplastante. Estoy contento porque siempre me muevo en una dirección pendular donde está mi proceso creativo y mis hallazgos”.

Sobre las diferencias entre lo literario y musical, definió que “es algo que no sé explicar, pero a través del acto creativo se desarrolla la intuición de lo que puede ser musicalizado, lo que lleva una melodía implícita y las que no tanto porque se defienden con una lectura oral. En cualquier caso soy un híbrido, no soy una persona que piense cien por ciento como poeta o como músico. Ante todo soy compositor; pero también tengo esa parte literaria, para mí es como intentar separar ventrículos del mismo corazón, a cada momento encuentro un vehículo de expresión con el cual poder jugar y trastear como un niño. Si supiera dibujar estaría haciendo cómics de ciencia-ficción”.

Musicalmente, el cantante que comenzó cantando en inglés con Love of Lesbian percibe un contexto especial para el rock en español hacia una nueva oleada como en los tiempos del llamado “Rock en tu Idioma”:

“El potencial está ahí, es cuestión de que se organicen bien, hay tantas bandas que tienen lenguas de 300 millones de personas y si me dicen que no hay un mercado, entonces nos cambiamos todos al inglés y no, ¡es inconcebible que no pueda funcionar!”.

Al respecto, Santi Balmes concluyó que en la diversidad y fusiones de géneros existe un futuro para la evolución de la música dura del trapp rock:

“A cada estilo le falta que venga el genio de turno y que haga algo que sorprenda. Estos ‘genios’ lo que hacen es mezclar cosas inconcebibles y son pioneros, los que a mí me interesan son los que hacen rock trapp escolástico, reggaetón ortodoxo. El que le da la vuelta al asunto y contribuye a que todo estilo se convierta en algo digno como medio de expresión es el que mezcla, tiene que ser un poco el bastardo y poner honestidad, emoción. Quizás al reggaetón no le veo demasiado arte porque es vivido de la pelvis para abajo; sin embargo en el trapp sí me van a encontrar, hay gente que está dando pistas de que habrá una fusión bonita”.