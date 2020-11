Ver, oír, aplaudir, silbar...

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Como cada fin de semana, las sugerencias de actividades culturales del equipo de reporteros de Cultura y Espectáculos de Proceso.

75 años de los Estudios Churubusco en el 22

Para conmemorar el 75 aniversario de los Estudios Churubusco, uno de los sets de filmación cinematográfica más grande de América Latina y el más importante de México, el Canal 22 programó 16 coproducciones realizadas con la institución, a trasmitirse todos los jueves, viernes, sábados y domingos desde el 5 de noviembre al 12 de diciembre. Este sábado 7 tocó turno al documental Miradas múltiples (2913) de Emilio Maille, basada en el trabajo icónico del cinematógrafo Gabriel Figueroa, cuyas películas fueron la inspiración de los más famosos fotógrafos del mundo, mismos que dan testimonio del trabajo del artista. Mientras que el domingo 8 será el turno de la multipremiada La jaula de oro (2013) de Diego Quemada-Diez, en la que se narra la violencia y racismo que viven un grupo de jóvenes guatemaltecos y un joven tzotzil en el viaje que realizan hacia Estados Unidos. Para conocer la cartelera completa consulte www.canal22.org.mx.

“La paz perpetua”, obra en el Cenart

Con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades, la puesta en escena La paz perpetua se realiza en estos días en el marco de la campaña #VolverAVerte del INBAL. La obra original del dramaturgo español Juan Mayorga se desarrolla en una habitación cerrada, donde tres perros compiten para obtener el codiciado puesto de buscador antiterrorista de élite. Fuerza, sensibilidad, interferencia lógica y aun la condición moral, son cualidades que entran en juego en esta incómoda metáfora de las políticas de Estado contemporáneas. La obra se escenifica todos los jueves y viernes a las 18 horas, sábados y domingos a las 19 hasta el 29 de noviembre en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Río Churubusco 79, colonia Country Club). La paz perpetua cuenta con la participación de Armando Comonfort, Erando González, Fernando Huerta Zamacona, Roldán Ramírez y Andrés Weiss, actores del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Y el equipo creativo está conformado por Estela Fagoaga, Ignacio Ferreyra y Mario Eduardo D´León como diseñadores de dispositivo escénico, vestuario e iluminación.

Expo de alegorías en el Museo de San Carlos

Con obras de artistas europeos y mexicanos nacidos entre los siglos XVI y XX, el Museo Nacional de San Carlos abre, de manera presencial, la exposición Retóricas de modernidad y desencanto, que a través de 58 obras plasman cómo, desde la antigüedad, se han utilizado las alegorías para representar conceptos como la ética, la moral y otros valores humanos. Las piezas han sido realizadas con diversas técnicas, entre ellas óleo, grabado, dibujo y escultura, por reconocidos artistas, entre ellos los franceses Karl Audran, Pierre Puvis de Chavannes y Auguste Rodin; los italianos Jacopo Zucchi, Andrea Pozzi, Raffaello Sanzio Morghen y Francisco Villamena; los alemanes Paul Sigmund Habelman y Samuel von Amster; el español Villar Roca; y de Bélgica Juan Ijkens y Victor Wolfyoet El joven. La exposición fue abierta al público este sábado 7, y permanecerá en exhibición hasta marzo de 2021 con horarios de martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas. El ingreso se hará acorde con las medidas sanitarias, entre ellas el uso obligatorio de cubreboca, sana distancia y aplicación de gel antibacterial y filtro de termómetro. El recinto se ubica en Puente de Alvarado 50, colonia Tabacalera (Metroetro y Metrobús Revolución y Museo de San Carlos).

La pieza Vientos Alisio, de la compositora mexicana Veleria Jonard, será estrenada mundialmente por el Ensamble Cepromusic, bajo la batuta de su director artístico José Luis Castillo. Se trata de la primera obra de cuatro que se presentará al público, encargos que hizo el elenco durante la pandemia a creadoras de distintas generaciones con el propósito de fomentar la producción musical y la presencia de autores en la escena. El conjunto estrenará también en México Plus-Minus, de Karlheinz Stockhausen, considerada clave para la historia de la música contemporánea. El confinamiento permitió que cada miembro del ensamble realizara desde sus casas las partituras para después hacer el trabajo de concertación y ofrecerlas por primera vez en nuestro país. Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, sábado 7 a las 19:00 horas, pero sólo podrá disfrutarse a distancia pues se transmitirá en vivo a través de http://www.interfaz.cenart.gob.mx/.

Con el título La arena fuera del reloj. Memorial a las víctimas de COVID-19 [A Crack in The Hourglass: A Memorial for the Victims of COVID-19], el artista Rafal Lozano-Hermer creará un altar y ceremonial remoto y participativo para las víctimas de la pandemia. La idea es que deudos y amigos de quienes han perdido la vida durante este año, envíen retratos fotográficos para integrarlos a este homenaje. El proceso, que dará como resultado una exposición virtual colectiva, se presentó este 7 de noviembre a las 12 horas en la página de internet furadelreloj.net. Ahí mismo se abrirá la convocatoria para el envío de las fotografías. El proyecto cuenta con el apoyo de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, y el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), www.muac.unam.mx FB: @MUAC.UNAM TW: @muac_unam IG: @muac_unamYoutube.

Cine mexicano: 20 años de “Amores perros”

La película de Alejandro González Iñárritu celebra dos décadas de estreno con una versión remasterizada a proyectarse en 97 cines de 49 ciudades. Su director, nacido en la Ciudad de México en 1963 --ahora uno de los más destacados del mundo y con premios Oscar--, elaboró la restauración. El filme ofrece tres historias de diferentes clases sociales que convergen en un accidente cuya resonancia en sus vidas será trascendental. La cinta empieza con un accidente de tráfico en la Ciudad de México. A partir de ahí en flashback se narran tres relatos de las personas involucradas en el accidente. El largometraje ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes y fue nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa. Esta cinta despegó una carrera sobresaliente no sólo para el director, sino también para sus protagonistas Gael García Bernal, Adriana Barraza, Emilio Echevarría y Vanessa Bauche y el cinefotógrafo Rodrigo Prieto. Cinépolis. Obligatorio asistir con cubrebocas.

“Dibujos contra las balas”

Este documental (México, 2019, Duración de 101 minutos) de Alicia Calderón, muestra a mujeres de Ciudad Juárez que organizan refugios infantiles en algunas de las colonias más violentas. Los infantes Diana, Joseph Bryan y Gael buscan ahí la libertad que perdieron en las calles y tratan de sanar las heridas que la violencia del crimen organizado les ha dejado. Cineteca Nacional (México Coyoacán 389, colonia Xoco).

“Nuevo orden”

Una boda de la clase alta se convierte inesperadamente en una lucha entre clases que deriva en un violento golpe de Estado. Visto a través de los ojos de la joven novia y de los sirvientes que trabajan a favor y en contra de la pudiente familia, este drama distópico sigue las huellas del derrumbe de un sistema político y del nacimiento de un desgarrador nuevo reemplazo. Nuevo orden, de Michel Franco, tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2020, donde ganó el Gran Premio del Jurado. Actúan Naian González (Marian), Diego Boneta (Daniel), Mónica del Carmen (Marta), Darío Yazbek (Alan), Eligio Meléndez (Rolando), Patricia Bernal (Pilar), Analy Castro (Isabela), Fernando Cuautle (Cristian), Ximena García (Blanca), Roberto Medina (Ivan Novello), Lisa Owen (Rebeca) y Gustavo Sánchez Parra (general Oribe). La Casa del Cine MX (República de Uruguay 52, Centro Histórico), sábado y domingo a las 17:15 horas.