Con "Gato ¿estas ahí?", Evelyn Moreno gana el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En ceremonia virtual, la escritora, poeta y editora mexicana Evelyn Moreno fue galardonada con el Premio Hispanoamericano para Niños 2020, por su obra “Gato ¿estas ahí?”.



El premio, otorgado por la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) en su 17 edición, consta de 200 mil pesos y la publicación del libro ganador, que será editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE).



Moreno (Ciudad de México, 1979) fue elegida --entre participantes de 22 países-- por los versos de “Gato, ¿estás ahí?”, que presentó bajo el seudónimo ‘Avellana’. La selección de la obra corrió a cargo del jurado conformado por la tutora en poesía de la FLM, María Baranda; la pedagóga y psicologa Monique Zepeda; y la poeta Roxana Elvridge-Thomas, quienes otorgaron la distinción por unanimidad.



Durante la ceremonia virtual, moderada por Eduardo Langagne, director general de la fundación, estuvieron presentes: Miguel Limón Rojas, presidente de la FLM; Manuel Arango, miembro del consejo directivo del patronato de la FLM; Horacio de la Rosa, y el jurado del premio.



Fue Monique Zepeda quien reconoció un “delicado y sólido trabajo, un poemario conmovedor, con un lenguaje claro que invita a la primera infancia”, y Baranda recordó la frase del poeta polaco Czesław Miłosz, Nobel de Literatura de 1980: “‘sólo se debe de escribir poesía con la lengua de la infancia’, porque cuando somos niños --dijo la también jurado--, con la palabra inventamos el mundo”.



Y Elvridge-Thomas mencionó que se trata de “un libro entrañable que conmueve y abre a los niños a la musicalidad de la palabra. Enfrenta a los primeros lectores a esa primera pérdida”, al tiempo de recordar que García Lorca decía a las nanas que tenían que hacer pasar a los niños el pie por el filo del cuchillo.



En su turno en el micrófono, la premiada comentó que fue una niña solitaria y con pocos amigos, y que “Gato, ¿estás ahí?” es el resultado de observar e interpretar los silencios y miradas de estos animales, “más poéticos que los perros, que siempre están con nosotros y se prestan más para los cuentos”.



También comentó que descubrió la literatura infantil cuando clasificaba libros en la Biblioteca Vasconcelos: “Me maravilló la forma en cómo se habla a los niños, me conmovió, asumí el reto de escribir para ellos porque no es nada fácil hacerlo con la sensibilidad requerida. Y me involucré dándoles algunos cursos”.

Para Moreno, la poesía es una forma de aferrarse a la infancia, volver a jugar con el lenguaje y los sonidos, “quise volver a mirar el mundo con extrañamiento, el asombro, que es muy propio de los niños”, subrayó.

La poeta, además de tener como segunda carrera Relaciones Internacionales, es correctora y editora e imparte clases de español para extranjeros. Ha colaborado en diversas publicaciones electrónicas con poemas y cuentos para niños, en talleres de poesía y narrativa para la infancia, y es docente a nivel medio superior.