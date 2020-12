Anuncian ganadores de los Premios Nacionales de Arte y Literatura 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ensayista y poeta Adolfo Castañón, el antropólogo e historiador Alfredo López Austin, el escultor Manuel de Jesús Hernández “Hersúa” y el maestro artesano Mario Agustín Gaspar, son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2020, que reconoce a quienes con su labor han contribuido al enriquecimiento del patrimonio cultural del país.

Así lo informó la Secretaría de Cultura en un comunicado donde destaca que los premios abarcan los campos de Lingüística y Literatura; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; Bellas Artes, y Artes y Tradiciones Populares. Y ofreció una brevísima semblanza de los ganadores, en el orden de las categorías:

Poeta, narrador, ensayista, editor, crítico literario, traductor y bibliófilo, Castañón es el galardonado en Lingüística y Literatura. Nació en la Ciudad de México en 1952. Desde 2003 es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en cuya página web se destaca que el escritor es además gastrónomo autodidacta. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha escrito en diversos medios, entre ellos Vuelta, Letras Libres, La Cultura en México, Nexos y La Gaceta del FCE. En dicha casa editorial (Fondo de Cultura Económica) fue durante casi tres décadas editor y tuvo a su cargo diversas obras de autores como Alfonso Reyes, Octavio Paz y Juan José Arreola. Es autor de ‘El reyezuelo’, ‘Recuerdos de Coyoacán’, ‘La gruta tiene dos entradas’ --con la que obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura 1995--, ‘Viaje a México’ que ganó el Premio Xavier Villaurrutia 2008, y ‘Lugares que pasan’, entre otras obras.

López Austin recibe el premio en Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1936. Desde enero de 2007 es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en la que realizó estudios de licenciatura en Derecho y se doctoró en Historia, se ha distinguido por sus especializados estudios sobre el México precolombino y los pueblos indígenas. Autor de numerosos artículos, libros colectivos e individuales, pueden mencionarse entre estas últimas obras ‘Breve historia de la tradición religiosa mesoamericana’, ‘Tamoanchan y Tlalocan’, ‘El conejo en la cara de la Luna’, y en coautoría con su hijo, el arqueólogo Leonardo López Lujan, ha escrito varios títulos, entre ellos ‘Mito y realidad de Zuyuá. Serpiente Emplumada y las transformaciones mesoamericanas del Clásico al Posclásico’. Ha sido galardonado con el Premio Universidad Nacional, el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana y la Medalla Fray Bernardino de Sahagún, entre otros.

Fundador del colectivo de artistas visuales Arte Oro, que buscaba la experimentación en diversas disciplinas, el escultor Hersúa se lleva el premio en la categoría de Bellas Artes. Cursó la carrera de Pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1940. Participó en la creación del Espacio Escultórico del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria en 1978, con la obra ‘Ave dos’. También colaboró en el jardín escultórico del Museo de Arte Moderno, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Y obras suyas están en Cuba, Australia y diversos museos del mundo. Es autor del Manifiesto sobre la Función del Arte, que escribió en 1971.

El artesano nacido en Pátzcuaro, Michoacán, en 1950, Mario Agustín Gaspar, es premiado en la categoría de Artes y Tradiciones Populares. Se ha especializado en el trabajo de la laca prehispánica, la pasta de caña y otros materiales tradicionales de la región en la que vive y hace su trabajo artístico, no obstante que se ha señalado que no es descendiente de artesanos, sino que su interés inició a los 12 años, se ha preparado con diversos maestros a lo largo de más de dos décadas. Y es considerado como uno de los artistas con mayor experiencia en la laca perfilada en oro. Ha sido presidente de la Unión de Artesanos Decoradores y de la Unión de Artesanos de la Casa de los Once Patios. Asimismo, es representante de los artesanos mexicanos en Estados Unidos, España, Guatemala y Venezuela. En 2020 ganó la Presea Vasco de Quiroga.

Acorde con su discurso de equidad de género, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, “ha instruido convocar al Consejo de Premiación para otorgar una distinción extraordinaria para una mujer destacada” en los campos antes mencionados.

A través del comunicado, dijo que ya habrá condiciones para realizar una ceremonia de premiación de este galardón, otorgado por el gobierno de México a través de la Secretaria de Cultura.