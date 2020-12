Adiós al guitarrista de rock pesado Leslie West, de Mountain

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De un ataque cardíaco falleció, el miércoles 23 en Palm Coast, Florida, el imponente guitarrista de rock duro y vocalista neoyorquino Leslie Westein, mejor conocido como Leslie West, quien fundó conjunto de Mountain a finales de los sesentas con el bajista Felix Pappalardi.

West tenía 75 años de edad al morir (nació en Queens el 22 de octubre de 1945) y siempre sufrió problemas de salud, debido principalmente a su sobrepeso. A comienzos del nuevo siglo padeció cáncer en la vejiga y en 2011 le fue amputada la parte baja de su pierna derecha tras enfermarse por complicaciones de la diabetes. Desde el comienzo de su trayectoria, el exceso de kilos lo usó a su favor, en una época donde la mayoría de los guitarristas eran delgados (Santana, Alvin Lee, Pete Townshend).

“No tocaba rápido –dijo al sitio en red Best Classic Bands en 2011--… Yo quise obtener el tono más grandioso y enorme, y deseaba un vibrato como el de alguien que tocase el violín para una orquesta de cien ejecutantes”.

Jim Farber, de The New York Times, describió en su obituario periodístico del 24 de diciembre que “su canto evocaba su manera de requintear, si bien algunas piezas contenían las más bellas vocalizaciones y líneas melódicas más elegantes”.

Mountain fue uno de los 32 conjuntos que tocaron en el Festival de Woodstock 1969 en Bethel (ver su pieza con imágenes de la película de Warner Bros “Woodstock: 3 días de paz y música”, que produjeron Bob Maurice and Dale Bel).

Además de West en guitarra y voz y Pappalardi al bajo, los acompañaban el baterista Corky Laing y el organista Steve Knight. Mountain fue una suerte de respuesta estadunidense al célebre trío londinense Cream, de Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker; Félix Pappalardi había coproducido para Cream su segundo álbum Disraeli Gears (1967). El primer disco LP Mountain Climbing! (1970) alcanzó el puesto 17 en la lista de éxitos, en tanto que el sencillo de 45 R.P.M “Mississippi Queen” llegó al lugar 21 del Hit Parade anglosajón, consagrándose como un clásico del rock pesado muy próximo a las raíces de blues y boogie de Mountain. Destacó su versión paquidérmica de “Al compás de Beethoven” en Flowers of Evil, de 1971.

Pese a la fama, luego de grabar The Road Goes On Forever / Mountain Live (1972), con solos interminables e improvisaciones, Mountain se separó. West y el baterista Corky Laing cumplieron su sueño de formar el trío West, Bruce & Laing (con Jack Bruce de Cream al bajo), grabando tres álbumes.

Mountain se reformó en 1974.

El 17 de abril de 1983, un drogado Pappalardi fue abatido a tiros por su pareja Gail Collins en su departamento de Nueva York. West había grabado un álbum solista en 1975, The Leslie West Band y para 1988 registró otro con blues aún más interesantes, Theme, con su amigo Bruce y Joe Franco, baterista de Long Island.

En 1995, Columbia puso a la venta una compilación de los mejores temas de Mountain en el disco doble Over The Top. West colaboró en álbumes de guitarristas como Joe Bonamassa y Peter Frampton, grabando con los cantantes de rock metalero Ian Gilan, de Deep Purple, y Ozzy Osburne. Su más reciente disco, “Soundcheck”, alcanzó el número dos en el desfile de jits según Billboard.