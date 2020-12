Artistas repudian el grupo de Whatsapp "Desactivación Colectivos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El escritor y periodista Juan Villoro calificó como “una vergüenza” que exista un grupo de Whatsapp titulado “Desactivación Colectivos”, creado por funcionarios del gobierno federal contra colectivos de la comunidad artística que luchan por mejorar sus condiciones laborales antes y después de que inició la pandemia de covid-19.

En sus redes sociales, Villoro y otros artistas y escritores se pronunciaron por este hecho que se destapó porque se filtró una imagen en la reunión virtual del 2 de diciembre entre 11 colectivos de la comunidad artística y funcionarios de Cultura y de Gobernación.

“Monge tiene razón: es intolerable que funcionarios de cultura traten de desactivar a quienes luchan, precisamente, por hacer cultura”, escribió Villoro en sus redes sociales.

El escritor de “Tejiendo en la oscuridad”, Emiliano Monge, había redactado que “hoy deberían ser despedidos e inhabilitados todos los funcionarios de la Secretaría de Cultura preocupados por desactivar colectivos y artistas y no por trabajar con ellos. Nada tan vergonzoso como el desprecio a la cultura, por parte de los funcionarios de cultura”.

Como se difundió que en el grupo de whatsapp “Desactivación de Colectivos” participan la directora de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura, Esther Hernández; el director de Promoción y Festivales Culturales, Pablo Raphael, la asesora jurídica de la subsecretaría de Desarrollo Cultural, Paola Vázquez, y la directora del Centro Nacional de las Artes, entre otros, el escritor Luigi Amara se mofó en sus redes sociales sobre trabajar en una institución que desactiva colectivos.

La actriz Giovanna Zacarías (Sexual Perversity in Chicago y Escrito en el cuerpo de la noche) fue sarcástica al comentar que la comunidad no tendrá aguinaldo esta navidad pero si un grupo para atacar a los colectivos culturales. “Esto sí que es 4t. Ya nada me sorprende de este gobierno”, sentenció.

El dramaturgo y ensayista Juan Carlos Franco compartió un hilo de conversación en su cuenta de Twitter para explicar los motivos por los que la Secretaría de Cultura busca desactivar a los colectivos que luchan contra los recortes, abusos de poder y la falta de diálogo atento y resolutivo con la comunidad artística.

El actor José María de Tavira respondió con un “vergonzoso” al mensaje que el sociólogo Raúl Romero difundió como algo imaginario que resultó ser verdad.

“Imaginen que funcionarios de la secretaría de cultura del gobierno federal se reúnen con colectivos de creadores, artistas y espacios culturales para ver proyectos y presupuestos. De pronto, en la pantalla aparece un chat titulado ‘desactivación de colectivos’ y compartió las imágenes.

El Consejo Nacional de Danza y el Congreso Nacional de Teatro difundieron en sus redes sociales un comunicado sobre este asunto, donde expresaron públicamente su indignación por lo que llamaron “la conjura de una parte importante de funcionarios de alto nivel” de la Secretaría de Cultura en contra de “un movimiento legítimo de organización civil” que resulta “doblemente violenta y obscena” porque ocurre en momentos donde se ha precarizado la vida de las y los trabajadores del arte por la pandemia y porque se hace fuera de escena, lo que devela un mecanismo de simulación en el actuar de la dependencia.

“Todo esto revela un proyecto de gobierno que no sólo desdeña las voces de los artistas, sino que precariza todavía más su situación, pasando por encima de derechos humanos, culturales y laborales”, por lo que exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que detenga el simulacro de esta dependencia y sancione estos actos contrarios a la democracia.

Para Alfonso Ochoa es “difícil creer que @alefrauto no estuviera enterada de ‘desactivación de colectivos’. En el lejano caso de que así fuera, algo anda muy mal en esa secretaría. ¿No debería estar corriendo gente sino renunciando? ¿Lo va a dejar pasar @Irma_Sandoval?”

