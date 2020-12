Cantos femeninos a John Lennon (1940-1980)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Asesinado en Nueva York hace 40 años, antes de la medianoche del 8 de diciembre de 1980, John Lennon es evocado aquí por voces femeninas, empezando por su hermana Julia Baird, quien al comienzo de su libro ‘John Lennon, my brother’ (1988) dijo:



“Un hombre rico le pidió al sabio Sengai que escribiese algo acerca de la prosperidad de su familia… Sengai tomó una hoja grande y escribió: ‘El padre muere, el hijo muere, el nieto muere’. El rico montó en cólera: ‘¡Te pedí que escribieras algo para la felicidad de mi familia! ¿Por qué me tomas el pelo?’. ‘No intento tomarte el pelo –explicó Sengai--. Te produciría una profunda aflicción que tu hijo muriera antes que tú… Si los miembros de tu familia generación tras generación van muriendo en el orden que he descrito, seguirán el curso natural de la vida. A eso llamo yo la auténtica prosperidad’.



“Personalmente, entiendo esta sabiduría Zen. Nuestro mundo se derrumbó con la muerte prematura de nuestra madre… Pero la muerte de John supuso un caos en el orden natural de las cosas y desató todo un enjambre de sentimientos violentos: ira, tristeza, aflicción, dolor y desesperación… Fue corto el tiempo que pasamos juntos y nos lo cortaron en seco. Este libro abarca parte de ese tiempo.”



En octubre pasado, Julia Baird lanzó su libro en español ‘Creciendo con mi hermano John Lennon’ (juliabaird.eu).

Morgan James: “The White Album”

Con más de un millón de visitas desde su aparición como video en YouTube, la guapa intérprete, compositora y actriz Morgan James (Idaho, 1981), entrega las cuatro caras completas del álbum de Los Beatles denominado “Álbum Blanco” (“The White Album”), de 1968, producido, mezclado, masterizado y con todos los instrumentos tocados por Doug Wamble; el arte plástico y de animación en vivo de esta atractiva presentación es obra del pintor Noel Carey (instagram: @drawnbynoel).

Peggy Lee: “A Hard Day’s Night"

Aquellos nacidos en los años cuarenta como el mismísimo John Winston Lennon recordarán cuánto influyó la norteamericana Peggy Lee a la primera generación del rock’n’roll, con rolas como “Fever” (“Fiebre”), y luego, en los sesenta, por su éxito “Is That All There Is” (“Es todo lo que hay”). Cantante de rango contralto, compositora, actriz y jazzista, lucero de cabellos amarillos, se llamaba Norma Deloris Egstrom y fue una estrella admirada de Los Beatles, que le grabaron su jit de 1961 “Till There Was You” (“Hasta que llegaste”), antes de la Beatlemanía, y de quienes ella se encargó de grabar la pieza central --cantada por Lennon para la película “A Hard Day’s Night” (“La noche de un día difícil”, 1964)-- de su álbum de 1965 ‘Pass Me By’.

Tina Turner: “Come Together”

El torbellino de mujer nacida, Annie Mae Budlock, en el sur del río Mississipi, contaba poco más de 30 años cuando causó sensación interpretando con su esposo (el golpeador Ike Turner) “Come Together” (“Vengámonos juntos”, álbum ‘Abbey Road’, 1969) durante sus conciertos pletóricos de erotismo. Lennon no mostró demasiado afecto por esta versión de Tina, prefiriendo la de los Stones al rock “Honky Tonk Woman” (“Mujeres del burdel musical sureño”); pero basta ver en vivo a Tina y sus coristas para descubrir esta gema.

Marianne Faithfull: “Working Class Hero”

Inspirada en los cabarets de Viena, esta güera londinense de garganta ríspida fue novia de Jagger hasta 1970, cuando se enganchó en la heroína tras perder un bebé de él. La versión presentada aquí de “Working Class Hero” (“Héroe de la clase obrera”, ‘John Lennon/Plastic Ono Band’, 1970) data del año 2000, cuando Marianne contaba con 58 años de edad, habiéndola grabado ella para su álbum ‘Broken English’ (1979).

Judy Collins y Bette Midler: “In My Life”

“In My Life” (“En mi vida”, ‘Rubber Soul’, 1965) es una de las baladas más interpretadas en el mundo, atribuida casi por entero a John Lennon (sin duda el letrista), si bien en la grabación original por Los Beatles es audible la mano maestra de George Martin (en el solo de piano a-la-Bach). Probablemente la música, por su estilo melódico, la compuso Paul McCartney. A su vez, la cantante, pianista y guitarrista de folk estadunidense Judy Collins tampoco era de las consentidas de John; no obstante, fue de las primeras en incluir esta pieza para su repertorio en vivo, grabándola hacia 1966 a la edad de 27 años.



En cuanto a “La Divina Miss M” (“La divina señorita M”), bella actriz de origen judío-hawaiano --cuyo nombre real es Bethany Ann Midler--, la gloria mundial de “Bette” se propagó a partir de su excelente papel protagónico en la película ‘La rosa’ (1979) y su refrito a aquel clásico de Lennon y McCartney que apareciera en su álbum ‘For The Boys’ (1991).

Annie Lennox: “Don’t Let Me Down”

En 1992 la intérprete y activista escocesa Anne Griselda Lennox --separada ya de The Eurythmics-- cantó en vivo esta versión de “Don’t Let Me Down” (“No me abandones”, ‘Let It Be’, 1970), una de las rolas de John Lennon a Yoko Ono que Los Beatles tocaron con Billy Preston para su último concierto en la azotea de Apple Records, en Londres (enero de 1969). Dicha pieza se incluyó en el disco de Annie ‘Cold, Colder, Coldest’ (MTV Unplugged, 1993).

Natalie Cole: “Lucy in the Sky with Diamonds”

Con su “Lucy in the Sky with Diamonds” (“Lucy en el cielo de diamantes”, de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, 1967), la hija de nuestro adorado Nat King Cole no se complicó demasiado para entregarnos la famosa rola de nuestra leyenda, destilando pleno amor venusino (‘Natalie Live’, 1978).

Fiona Apple: “Across The Universe”

Comparada con la compositora canadiense Joni Mitchel y la energética Rickie Lee Jones, de Chicago, cuando emergió a los 18 años de edad allá por 1995, la neoyorquina Fiona Apple sorprendió con sus habilidades en sonoridades jazz, funk y folk, tan así que en 1998 pudo registrar una magnífica obra poético-musical de John Lennon: “Across the Universe” (“A través del universo”, ‘Let It Be’), para su álbum ‘Pleasentville’ (1998).

Hope Winter: “Imagine”

Inspirada por la poesía de Yoko Ono, “Imagine” (“Imagina”, LP ‘Imagine’, 1971) vibra fresca a cargo de la guapa y misteriosa Hope, chamaca pianista de novísima generación quien nos sorprende en su canal YouTube y en https://soundcloud.com/hopemusicuk...

Cásia Rejana Eller: “Woman is the Nigger of the World”







Sudamérica también tuvo a sus divas lennonianas. He aquí a la brasileña fuera de serie Cássia Rejana Eller (Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1962-29 de diciembre de 2001), con “Woman is the Nigger of the World” (“La mujer es la mugre del mundo”) de John y Yoko (‘Sometime in New York City’, 1972), incluida en el álbum ‘Com Você... Meu Mundo Ficaria Completo’ (1999).

Linda Ronstadt: “Good Night”

Bellísima versión para dar las buenas noches a los bebés con la fascinante Linda Ronstadt. “Good Night” (“Buenas noches”) es la última pieza del llamado “Álbum Blanco” de Los Beatles (1968), compuesta por John y cantada por Ringo. Una maravilla del año 1996 en voz de la majestuosa chica heredera del desierto de Sonora.