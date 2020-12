Colectivos insisten en la renuncia de Alejandra Frausto tras el "chatgate"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En respuesta a la disculpa expresada por Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, referente a la filtración del chat “Desactivación colectivos”, los artistas de las 11 agrupaciones culturales mantienen su postura: les preocupa la simulación al tiempo de pedir la remoción del cargo a Frausto.

Lo anterior mediante un comunicado firmado por intecolectivos culturales que se pronunciaron tras la filtración del citado chat. El documento se dio a conocer este día después de la conferencia virtual por parte de la secretaria este lunes 7.

Se lee en la misiva de las agrupaciones:

“El evento detonador de esta nueva crisis (de las muchas que ha tenido la presente gestión), ha sido el chat DESACTIVACIÓN COLECTIVOS en el que queda evidenciada la simulación en torno al trabajo que se llevaba a cabo rumbo a la realización de un Congreso Nacional para impulsar Reformas Estructurales en materia de cultura, propuesta que surge desde estos colectivos.

“Hasta el momento no hemos recibido explicación directa alguna después de este agravio, por lo que entendemos que sigue desconociéndose la importancia de un trabajo organizado desde la ciudadanía. Este es un elemento más, que se suma a los hechos no reconocidos como los impagos, el incumplimiento de acuerdos, el trato indigno y la falta de ética por parte de los funcionarios públicos”.

Y acto seguido la puntualización de cinco puntos, en ellos: no reconocen a los nuevos interlocutores propuestos por la SC “pues no hay un cambio de fondo. Un cambio de personas no soluciona la problemática existente, y menos si no se conforma con un equipo de trabajo consensado por la comunidad”; se mantienen firmes “en pedir la remoción de la secretaria de Cultura”. Sobre este último punto, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (MOCCAM), uno de los 11 colectivos, creó hace cuatro días la petición en Change.org “Destitución de C. Alejandra Frausto Guerrero al frente de la Secretaría de Cultura de México”, que hasta el cierre de esta nota llevaba 2700 firmas.

Afirman que la labor de los “intercolectivos” es incidir en una agenda de trabajo sobre reformas estructurales que dignifique la labor del artista; no descartan la posibilidad de retomar la idea original para el Congreso Nacional, mismo que fue suspendido tras la filtración del citado chat de WhatsApp.

Sobre este último punto, José Palacios, integrante de Alianza por las Artes Escénicas, refirió en breve entrevista a Apro:

“Seguimos trabajando rumbo al Congreso Nacional porque lo que sucedió con el ‘chatgate’ como ya lo llaman nos hace pensar que no podemos depender de la Secretaría de Cultura, la secretaria (Alejandra Frausto) propuso un equipo de trabajo nuevo pero algunos de los nombres que dio no tienen la capacidad para una toma de decisiones, por eso preferimos seguir trabajando por el momentos por nuestra parte; más que la denuncia pública queremos ejercer nuestros derechos como artistas y creadores para que no se vulneren, y estamos analizando todas las posibilidades que incluyen las legales para poder ejercerlas.

“Estamos en reuniones permanentes, tenemos mucha comunicación y por el momento trabajando y en pie de lucha”.

Tras el documento público los intercolectivos convocaron a agrupaciones del país para una reunión el próximo lunes 14, previa confirmación por correo electrónico a congresonacionaldearte2021@gmail.com.

Y al final de la misiva la firma de los once grupos:

Alianza por las Artes Escénicas; Asamblea por las Culturas; Asociación de Artesanos Productores Promotores Indígenas de los pueblos originarios y migrantes de México; Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura; Asociación Nacional de Teatros Independientes; Colegio de Productores de Teatro; Grupo Popular de Artistas Independientes; MOCCAM; #NoVivimosDelAplauso; y la Red de Espacios Culturales Independientes de la CDMX.