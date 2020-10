Develan escultura de Leona Vicario en Reforma; cuestiona González Gortázar esa medida

Develarán la escultura de Leona Vicario en Paseo de la Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escultura de “Leona Vicario y las forjadoras anónimas”, la primera de varias que se colocarán en avenida Paseo de la Reforma en respuesta a una “iniciativa para honrar a las mujeres que con sus actos han ayudado a la construcción de México como nación”, coordinada por Memoria Histórica y Cultural de México del gobierno federal, quedó formalmente develada esta tarde. En el acto se reunieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero; la titular de la Secretaría de Cultura , Alejandra Frausto; la directora del Instituto de las Mujeres, Nadine Gasman; así como la presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müeller. La figura de bronce de 1.75 metros (sobre un pedestal de 1.60 metros), fue colocada en el “Año de Leona Vicario. Benemérita Madre de la Patria”, denominado así por su 178 aniversario luctuoso, y se ubica en Avenida Reforma, en los carriles centrales de las laterales, entre el monumento a la Independencia y Río Guadalquivir. Sería la primera de una serie de 38 figuras que se colocarán en un denominado “Paseo de las heroínas”, en el que se considerará a Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez del Toro, Carmen Serdán, Juana Inés de la Cruz, Margarita Maza, Elvia Carrillo Puerto y Sara Pérez Romero, tal y como informó la reportera Judith Amador Tello para la Agencia Proceso.En el acto que fue transmitido vía redes sociales, Sheinbaum recordó que la idea de un “Paseo de las heroínas” surgió hace un año como proyecto para revindica a las heroínas que nos dieron patria: “Me siento muy orgullosa de estar inaugurando esto que es un símbolo del rescate de la mujer en la historia, del rescate de los derechos de las mujeres y de la reivindicación de que el poder es para entregarse al pueblo de México, a hombres y mujeres de México”. Además de que instó a la ciudadanía a donar llaves viejas y colocarlas en distintos espacios que se colocarán en la ciudad –y que se darán a conocer a la brevedad--, para utilizarlos como material de elaboración para las estatuas, e hizo el llamado en especial a las mujeres del país para participar en la iniciativa. Mientras que Gutiérrez Müeller afirmó: “Este acontecimiento no puede pasar inadvertido porque en esos 200 años cuando menos de independencia, a la par que los hombres, las mujeres que nos precedieron lucharon todos los días en todos momentos que se requirió para darnos la patria que tenemos el día de hoy”. https://twitter.com/BeatrizGMuller/status/1296842002848350208?s=20En entrevista telefónica con la Agencia Apro, la escritora y Premio Cervantes de Literatura (2012), Elena Poniatowska, autora de la novela Paseo de la Reforma, refirió que la colocación de la estatua le parecía una buena medida: “Me parece espléndido que haya mujeres en medio de tantos hombres en Reforma, porque usualmente las han barrido de la historia, y más que hayan colocado a Leona Vicario, fue una buena iniciativa”. Desde su casa en la colonia Chimalistac, Poniatowska comentó que acata todas las medidas sanitarias, y que su familia, especialmente sus 10 nietos están muy al pendiente de ella, “uso cubrebocas y me cuido, pero también sigo trabajando igual y con mucha atención a lo que sucede en el país, veo todos los días las noticias, leo los diarios y leo, y también procuro estar en contacto con amigos aunque sea por teléfono, con Marta Lamas, Celia Chávez, Fabrizio Mejía Madrid, y muchos más, entonces estoy muy activa”. Cuestionada sobre el panorama cultural, la escritora dijo: “Mi reacción es que dejen en paz al Bosque de Chapultepec, es demasiado dinero y ahora mismo no es indispensable, hay muchas otras cosas… y sobre la reapertura de museos, creo que es muy pronta, de qué sirve ahora si la gente tiene dudas y no va a ir; creo que también ha habido mucha prudencia para cuidarse, la gente está tomando buenas decisiones, y dentro de todo lo que pasa creo que México ha demostrado en esta pandemia una madurez extraordinaria.Por su parte el arquitecto, paisajista y urbanista Fernando González Gortázar, también vía telefónica desde su casa cuestionó la iniciativa, ello a pesar de reconocer que no ha estado al tanto del proyecto: “Primero que nada, todo mi respeto y admiración por Leona Vicario, pero tras la escultura uno se hace varias preguntas, porque pienso que este tipo de obras se hacen más para el lucimiento de las autoridades, y el Paseo de la Reforma es el escaparate más grande que tienen para ello, pero ya dejen en paz a Reforma, está muy lastimado, son las autoridades las que necesitan a esa avenida, más que Reforma a ellos ¡Basta! “Y en segundo lugar, me pregunto cuál fue el criterio para elegir a ese sitio y a los autores. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno en la Ciudad de México creó una Comisión de Arte en Espacios Públicos para evitar caprichos de los entonces delegados (ahora alcaldes) o funcionarios. La colocación de una obra de arte es eso, ‘una obra de arte’, y no la puede decidir un burócrata sino un artista”, finalizó el doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara. https://www.proceso.com.mx/644654/me-gustaria-ver-el-video-de-cuando-leona-vicario-daba-dinero-gutierrez-muller