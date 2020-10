Silvina Moreno: 'El cuestionario Proust”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Nacida el 8 de septiembre de 1987 en Buenos Aires, la cantautora y multi-instrumentista Silvina Moreno fue entrevistada telefónicamente desde su Argentina natal. Bella, sin poses ni desplantes, Silvina es una muchacha bastante natural, chispeante, espontánea y continuamente risueña. Graduada con honores de la Universidad de Berklee College of Music (US), ella transita por un punto medio entre lo alternativo y lo pop, con propuestas que conectan diferentes géneros. Su música es un claro reflejo de su personalidad, un delicado viaje por el mundo de emociones de una mujer talentosísima.Desde pequeña tenía claro lo que quería ser y a los 20 años se radicó en Estados Unidos, para estudiar en Berklee College of Music. Grabó su primer disco “Mañana” mientras vivía entre Nueva York y Boston. Realizó un centenar de “shows” en Alemania, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido y América Latina. Compartió escenario con Jorge Drexler y Bobby McFerrin en U.S y abrió conciertos de Alicia Keys, Gilberto Gil, Michael Bolton y Axel, en Argentina. En 2015 Silvina presentó su segundo disco independiente titulado “Real” y recibió una nominación para los Premios Gardel a la Música (los más importantes de Argentina). Comenta: “Carlos Gardel es un gran referente de enorme pasión y luz total. Excelente compositor e intérprete. Una eminencia. Yo crecí con él porque del lado de la familia de mi mamá (Magdalena Ponssa) siempre han escuchado tango, lo escuchaba mucho en casa y lo lindo del tango es que se canta; a mi mamá le encantan las letras y me las cita de memoria. Me fascina también como figura para investigar cómo influyó a tantos artistas, es un orgullo para nosotros en Argentina.” --¿Su madre Magdalena publicó poemarios? --Tres, aunque escribió más. Dos son de poesía y ahora está con prosa escribiendo cuentos cortos. De hecho, tengo yo que avanzar con “Esquina Mate de Luna”, uno de los libros de cuentos cortos de mi mamá sobre su infancia tucumana, al norte de nuestro país, mientras escucho música de los noventa, cual vuelta a mis años de adolescente. Escuché el último disco de mi amiga Debi Nova, de Costa Rica; el británico Bruno Major o Snoh Aalegra (iranosueca). “Esquina Mate de Luna” es una avenida en Tucumán, ciudad donde nació la amada folklorista ya fallecida Mercedes Sosa.En 2017, Silvina lanzó su tercer disco, “Sofá”, de la mano de Sony Music y con la producción de Eduardo Cabra (Visitante Calle 13). “Me gustó su música desde el primer momento que Sony me mostró el proyecto. Encontré en ella un estilo único. Lo que más me entusiasma es trabajar en proyectos únicos, y el de Silvina lo es. Por eso estuvo chévere estar involucrado en este proyecto. Silvina es una música talentosísima, tiene una gran capacidad de composición y además buen gusto. Ella tiene todos los ingredientes que se necesitan para llegar lejos”, dijo el productor. Su primer corte, “Frío en los Pies”, cuenta con la participación de Kevin Johansen. Expresa Silvina a APRO: “Kevin es divertidísimo, elocuente, muy creativo, una persona que tiene ideas maravillosas, un tipo interesante para intercambios artísticos, tuvimos una gran experiencia grabando. Me encantaría trabajar con Natalia Lafourcade y con Julieta Venegas, o con Abel Pintos de acá, de Argentina, un Vicente García. A Natalia le abrí su show en Buenos Aires, nos encontramos amigablemente, pero no hemos podido colaborar juntas musicalmente todavía.”“Cuídame” es una de las baladas más profundas del disco, tiene más de 4 millones y medio de visitas en YouTube. Una canción donde mezcla la balada con el folclor latinoamericano. Su video fue dirigido por Gilberto Cerezo, líder de la banda mexicana Kinky, y es un paseo por los universos de Silvina, universos luminosos, oscuros, sensibles y frescos. Cerezo afirma: “La cinematografía y los videos siempre han sido gran inspiración en mi carrera musical y artística. Poco a poco me fui adentrando en cada detalle de la parte gráfica y estética de Kinky. Desde el principio, siempre estuve involucrado en el proceso de filmación y en cada detalle de los videos musicales de la banda.”Preguntas y abrazo a Dios Su mayor temor: “La soledad”. Persona que admira más: “Mi madre”. Mayor extravagancia: “Ciertos datos de astronomía”. Su pasión favorita: “Además de la música, la actuación”. Su paseo favorito: “En la cuarentena, pasear a los perros”. Lo que más le choca de su apariencia: “Mis ojeras”. Palabra que más dice: “Súper, que en Argentina no se usa; pero se me pegó por escucharla tanto en otros países latinoamericanos”. Mayor arrepentimiento: “Hacerme mala sangre innecesariamente, en mis veintes”. El mayor amor de su vida: “La música”. Talento que le agradaría poseer: “La elocuencia, el sentido del humor rápido”. El permanente estado de su mente: “Ruido y voces constantes que tengo que aprender a domar, algunas ignorar y otras escuchar”. Lo que cambiaría de su vida o familia: “Que hubiera mayor comunicación, menos desencuentro”. Mayor logro o cualidad: “Haber podido componer, grabar, editar y sacar cuatro discos”. De poder reencarnar: “No sería friolenta, tendría buena tolerancia a cualquier temperatura y, por ahí, la capacidad de volar”. Posesión más preciada: “Mi gata. Se llama ‘Mafalda’.” Estado de miseria que más odia: “La victimización”. Le gustaría vivir en: “Si no fuesa acá, en Londres”. Característica más marcada: “La sensibilidad”. Cualidad que más admira en una mujer: “Coraje”. Cualidad que admira más en un hombre: “La sensibilidad”. Lo que más valora de sus amigos: “La capacidad de escuchar”. Escritores favoritos: “No soy muy lectora, pero diría que mi mamá”. Nombres favoritos: “Emilia, Pedro… no tengo idea. Tampoco lo sé. Estoy tirando sin pensar”. La grosería que más le gusta o utiliza: “Puta, puncha, carajo, mierda”. La palabra que más le gusta: “Eh, nunca lo pensé”. Lo que más le desagrada: “Yo creo que el resentimiento”. El motor que guía su vida: “El amor, sí”. Si al morir Silvina Moreno llega al cielo, ¿qué le diría a Dios?: “Le agradecería por todo lo que me dio. Y le daría un abrazo”.