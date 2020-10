Con el #HayCervantino y 27 espectáculos: esta es la programación del Cervantino 2020

La programación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el #HayCervantino y el anuncio de 27 espectáculos escénicos, 12 exposiciones, 11 actividades académicas y dos instalaciones artísticas, todo de manera gratuita y virtual, el Festival Internacional Cervantino (FIC) anunció su programación este día. El encuentro artístico-cultural, uno de los más importantes de Latinoamérica (que se realizará del 14 al 18 de octubre), contara este año con Cuba y Coahuila, país y estado invitados de honor, respectivamente. Tendrá la participación a distancia de 570 creadores de Argentina, China, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, Portugal, Reino Unido, Senegal y Uruguay, además de Cuba y México, por supuesto. https://twitter.com/alefrausto/status/1297595331174109186 Al respecto Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, dio a conocer a través de un comunicado de prensa: "Queremos que la gente sepa que hay Cervantino y que es completamente gratuito. Hemos trabajado arduamente para hacer llegar hasta sus casas el escenario; podrán ser parte del festival a través de diversas plataformas digitales y nuestras páginas web". https://www.proceso.com.mx/639250/por-la-pandemia-el-festival-cervantino-sera-virtual-este-ano La programación del festival se podrá seguir desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a través de Canal 14, Canal Once, Canal 22 y la Unidad de Televisión de Guanajuato (TV4), o bien desde la web festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en la Distancia (contigoenladistancia.cultura.gob.mx).Entre las actividades a destacar se encuentra la celebración por los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, y en específico el homenaje de la Compañía Nacional de Danza (CNS) a través de Beethoven en la Intimidad, obra para la que se convocaron a once coreógrafos de trayectoria, y a la que se sumarán el Cuarteto Latinoamericano y el Diálogo cervantino con Claire Gibault, Birane Ba (Paris Mozart Orchestra) y Ana Lara, quienes ofrecerán un programa en remembranza al compositor alemán. En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes regresa al Festival con el estreno de Ascanio in Alba, de Wolfgang Amadeus Mozart; además, el Ensamble del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (CEPROMUSIC) —bajo la batuta de José Luis Castillo— presentará la ópera radiofónica Don Perlimplín, de Bruno Maderna, inspirada en la tragicomedia homónima de Federico García Lorca. También a través de Live from London, festival europeo, el público podrá disfrutar los conciertos de artistas internacionales como Voces8, Stile Antico, The Gesualdo Six y Chanticleer. A su vez, serán parte de esta fiesta cultural Sara Correia, representante de la nueva generación del fado portugués; Catrin Finch and Seckou Keita que unen la música de Reino Unido y Senegal, y Seth Glier, cantautor, productor y multiinstrumentista estadounidense que está revolucionando la música independiente desde su nominación al Grammy. https://www.proceso.com.mx/617239/cuba-y-coahuila-los-invitados-al-48-festival-internacional-cervantino La Fundación Épica- La Fura dels Baus invitará a 25 artistas para una colectiva de La Tempestad, de William Shakespeare, pieza que explora el sentido humano, la ciencia y la tecnología. En representación de Guanajuato, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Xichú tendrán un espectáculo de huapango arribeño y un toque de juglaría; mientras que el Ensamble de Música Barroca Capella Guanajuatensis ofrecerá una selección de música francesa del siglo XVIII, y Son del Montón “Colectivo”, una celebración a las raíces africadas desde la tarima y las jaranas. El público juvenil podrá disfrutar de la música de Troker, que llevará hasta los hogares su mezcla de jazz, funk, DJ scratching y mariachi, acompañada del cantante neoyorquino Freedom Bremner, con una transmisión desde el Teatro Diana; The Guadaloops, mostrará su propuesta de sonido “neomexicano” que incorpora géneros como el neo soul, funk y ritmos latinoamericanos; Neurodrama, con la obra de teatro Virgo, tomará como base las problemáticas del entorno para concientizar sobre ellas. En tanto que Liia (ZHAO Chen Chu) y Fencha (MOU Xiaolong) serán parte de la noche electrónica y desde China acompañarán una proyección de luces en Pastitos. Y para los niños, Toompak, desde España, presentará un espectáculo musical que incorpora percusiones, diversión y reciclaje; a su vez, Triciclo Rojo interpretará su serie de cuentos breves sobre la magia, y Escenia Ensamble presentará El barbero de Sevilla, una ópera escenificada con títeres.