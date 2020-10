Abre foro de la UNAM 'La justicia cultural en tiempos de crisis en México”

Repensar la cultura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como seguimiento al “Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México”, efectuado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y con el objetivo de mantener abiertos los canales y discusiones que tanto preocupan a la comunidad cultural en sus distintas vertientes, se realiza el Foro Pensar la Justicia Cultural en Tiempos de Crisis en México . Vía virtual y gratuito para todo el público, de 11 am a 12:30 del día a través del canal YouTube de la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural (misma que impulsó dicho estudio), el foro inicio hoy tras una presentación a cargo de Graciela de la Torre, coordinadora de dicha cátedra, que dio paso a la primera actividad: Una entrevista realizada por Jacobo Dayán --titular de la Cátedra Extraordinaria Nelson Mandela de Derechos Humanos en la Artes y coordinador del encuentro--, a Ximena Medellín, profesora asociada de la Divisio?n de estudios juri?dicos del Centro de Investigación y Docencia Econo?micas (CIDE), sobre el tema “Destrucción del patrimonio cultural como crimen de guerra”. Hoy tocará el turno a la mesa de diálogo “Construir voces e imágenes desde el exterminio”, entre el periodista y escritor Federico Mastrogiovanni, y el periodista y profesor de literatura Oswaldo Zavala. También tocará turno a “Subjetivar la discapacidad en prácticas artísticas y culturales” con la participarán de Benjamín Mayer, fundador de 17, Instituto de Estudios Cri?ticos; Beatriz Miranda, doctora en Disability Studies por la Leeds University; y la estratega cultural Joanne Trujillo. Amabas conducidas por Iván Ruíz. Y el viernes el cierre con el diálogo “Justicia y reparaciones simbólicas”, entre la doctora Robin Adèle Greeley, quien trabaja en el análisis sobre poli?ticas y pra?cticas de la conmemoracio?n este?tica en la Reparacio?n simbo?lica para las vi?ctimas de violaciones de derechos humanos en las Ame?ricas; y el arquitecto Sergio Beltrán, quien ha acompan?ado a vi?ctimas de violaciones a derechos humanos y sus familias en diversos casos en el disen?o y construccio?n de procesos de memoriales. La conducción estará a cargo de Jacobo Dayán, en tanto que la presentación por Graciela de la Torre.Al respecto Dayán, refirió en entrevista telefónica con la Agencia Proceso tres ejes bajo los cuales se realiza este foro: el patrimonio cultural, la generación de obra artística, la resistencia, frente a la violencia; y la reparación simbólica y colectiva. Definió al respecto: “Estamos en una crisis sanitaria que acarrea una crisis económica que sucede en nuestro país, un país donde se mantienen altísimos niveles de violencia e impunidad, y unas de las elementos que aparecen en la discusión pública es lo que nos hace ser humanos en una realidad violenta como la mexicana, me aparece que tenemos que repensar la cultura y la pandemia misma en esos términos”. Tras recordar que el pueblo mexicano tiende a olvidar la justicia con el tiempo, y como ejemplo recordó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Guardería ABC, la masacre de los LeBarón, y hasta a los 72 migrantes víctimas de la masacre de San Fernando, ocurrida hace 10 años, a raíz de la cual se colocó un anti monumento en avenida Reforma, comentó: “La memoria tiene varias funciones, y una vez que pasaron los hechos de violencia la memoria sirve para traer vivos esos hechos, no podemos olvidar, debemos intentar y hacer cambios necesarios para que eso no ocurra, en tiempos de violencia es importante la resistencia, la discusión…” “En este sentido el trabajo que ha hecho la UNAM creo que ha sido fundamental, en material cultural ha manifestado la voluntad y la preocupación, manteniendo el diálogo dado que el estado ha manifestado poca voluntad y presupuesto ante la brutal carencia, y también hay un papel en la sociedad civil que difícilmente podrá resistir el embate”. El Foro Pensar la Justicia Cultural en Tiempos de Crisis en México se enmarca en el programa “El sector cultural tras la pandemia: reflexiones cri?ticas”.