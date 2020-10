'Gunjan Saxena: La Chica de Kargil”: una mujer sin límites

MONTERREY, N.L., (apro).- Gunjan es una niña pertinaz que crece en la India. Desde pequeña se ha sentido atraída por las aeronaves y decide que cuando crezca será piloto. Sin embargo, en la década de los 90 el país mantiene una estricta cultura machista que impide el desarrollo de las mujeres, quienes ocupan un escalón inferior en la sociedad. La única oportunidad que ve Gunjan es unirse a las Fuerzas Armadas de su país, que ha lanzado una convocatoria para que ellas se integren al Ejército como aviadoras. Y allá va la joven a hacer historia, convirtiéndose en la primera mujer oficial y también la primera en volar en zona de combate. ‘ Gunjan Saxena: La Chica de Kargil ’ es un amable lanzamiento de Netflix, con un gran sentido inspirador, que se concentra en el difícil camino que la voluntariosa chica tiene que recorrer para ganar el respeto y la admiración de los compañeros que la ven como una carga. La popular actriz local Jahnvi Kapoor interpreta con tanta energía a la piloto, que parece que se mimetiza con el personaje. Limitada en habilidades frente a la cámara, acartonada en ocasiones, muestra un gran compromiso por sacar adelante el papel de una mujer carismática y valerosa, que es parte de la historia del país. Manuel “El Loco” Valdés (1931- 2020), el cómico más disparatado La producción de Hollywood no es original, pues se han creado numerosas historias de éxito en torno a aprendices que deben hacer un esfuerzo extra para conseguir la meta. En este caso, lo sobresaliente es que la propuesta venga de la India, un país en el que culturalmente hay marcadas diferencias de género y que se decide a glorificar la aventura de una mujer que se impuso a todo un Ejército para subirse a un helicóptero. Su vida es ejemplar. La única opción que tiene es trepar a una aeronave de combate, con la que finalmente puede cumplir su sueño, pero con un riesgo enorme, porque debe meterse en la línea de fuego para servir a sus camaradas de armas y al país. https://youtu.be/rtGIq9Xjnrw Aunque la cinta es ingenua y complaciente, es francamente encantadora. Se aclara que la historia que se cuenta está basada en la vida de Gunjan, pero no pretende ser una biografía, ni hacer un preciso relato de la figura central del cuento. Más bien, para evitar reclamos posteriores, se especifica que lo que se busca es mostrar las circunstancias en las que la chica vivió para superar los numerosos obstáculos y entrar en combate en la región de Kargil, donde a finales del milenio pasado tuvieron una severa disputa bélica India y Pakistán. La cinta es conmovedora y toca el corazón. Está hecha a la vieja escuela de aventuras, donde un espíritu puro se eleva por encima de la maldad y consigue esparcir su luz sobre quienes la apoyaron, y hasta sobre sus adversarios. Y en este caso la oficial se concentra estrictamente en su carrera y no aparece por ningún lado, en esta exposición, un interés romántico, tan utilizado en las historias de chicas. Narrativamente ágil, Gunjan Saxena es una cinta muy entretenida que encantará.