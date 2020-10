Murió Chadwick Boseman, protagonista de Black Panther

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor estadunidense Chadwick Boseman, protagonista de la película Black Panther () del Universo Cinematográfico de Marvel, murió este viernes a los 43 años. La noticia del deceso fue confirmada por su publicista Nicki Fioravante a la agencia Associated Press. En la cuenta de Twitter del actor, su familia publicó un mensaje en el que informan que a Chadwick Boseman se le diagnosticó cáncer de colon hace cuatro años. https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747?s=20 “Murió en su casa, con su esposa y su familia a su lado”, dice el mensaje. “Chadwick, un verdadero luchador, perseveró a través de todo, y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. https://youtu.be/xjDjIWPwcPU “Desde Marshall hasta Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y sesiones de quimioterapia. Fue un honor para su carrera dar vida al rey T’Challa en Black Panther”, añade el comunicado. https://youtu.be/0F_pxMmOG4I Nacido el 29 de noviembre de 1976 en Carolina del Sur, Chadwick Boseman interpretó también al cantante James Brown en la película Get on up y al beisbolista Jackie Robinson en 42. https://youtu.be/I9RHqdZDCF0 En Black Panther protagonizó al monarca del ficticio reino de Wakanda en la cinta que recaudó a escala global mil 347 millones de dólares, y de la que tenía pendiente una secuela y una participación en la serie televisiva What if?. El mismo personaje apareció en Capitán América: Civil War y en las dos últimas entregas de la saga Avengers. https://www.proceso.com.mx/523439/black-panther-de-marvel-comics