'Después del fin del mundo” con Amandititita

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Comenzando el último gajito del mes de agosto, el muy creativo colega Fernando Rivera Calderón, de Monocordio, nos envió una rolón que compuso con Leo Zoqui y Amandititita, la cual “es una especie de cumbia medio reguetonera” o “un reguetón intelectual sobre el apocalipsis”, según él nos refirió en corto.La canción, estrenada el pasado jueves 27, puede oírse, se llama “Después del fin del mundo, ¿qué vas a hacer?” y comienza con una llamada telefónica celular entre Fernando y Amanda Lalena: –¿Bueno? –¿Bueno, sí, Amandititita, hablas tú? –Sí, ¿quién habla? –Fer, ¿cómo estás? –¡Hola, bien! ¿Y tú? –Oye, pus hoy hay una peli muy buena y quería ver si querías venir a mi casa a verla… –¿Ahorita? –Pues es a las 8. –Es que me da pena… –Pero, ¿por qué te da pena? –Pues hace mucho y no te veo. –Pero pus… –…es que tengo coronavirus –le confiesa Amandititita. –¡Ah, yo también, pero…! Pus ven, ¿no? –No sé, tengo que ver. –¿Qué tienes que ver? –Que ver, que ver… ¡Pedir permiso! Es que ahorita no está mi mamá. –Bueno, tons me hablas o… –No, no, no, ¡háblame al rato! Oye, pero no me cuelgues… –¿Por qué? –Es que quiero oír tu tos. –Je, je… --de la risa, Fernando Rivera Calderón pasa a toser con el ritmo de la música que aumenta y la rola despega lanzando el rap: “Si usté sobrevivió es que no está muerto, llene el formulario para ver si es cierto, si no tiene idea ya es un experto y si se va a morir, muérase contento. Trate de morir sin perder la calma, si se jode el cuerpo que se salve el alma, si todavía le duele siéntase feliz, que no esté alimentando a una lombriz. Si se va a La Chingada váyase puebleando, que mala yerba sigue mata dando, si no se ha muerto es porque está bailando este ritmo loco” Un repite con aires de “La vida es un Carnaval” por Celia Cruz: “Si se va a la Chingada váyase puebleando, que mala yerba sigue mata dando, si no se ha muerto es porque está bailando este ritmo loco…” Entra al quite la sensual Amandititita: “Cuando se acabe el mundo te estoy esperando. Yo tengo un búnker que ya estoy armando, le puse bocinas pa’ que suene alto; el ritmo que quieras pues yo te lo canto, Si todo se acaba ya no hay qué perder, y si tú me quieres te voy a querer, tengo de todo para entretener. Pero si me lloras te voy a correr…” Un tema cañón tratado con la clase prima de humor negro al que ya nos acostumbraron Fernando Rivera Calderón y la llamada “Reina de la anarcumbia”. Esta onda reguetonera intelectual “Después del fin del mundo” fue estrenada el pasado jueves 27 y puede oírse entera en la siguiente