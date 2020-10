Culpas y reportes por el incendio en la iglesia de la Santa Veracruz

La iglesia de la Santa Veracruz

También puedes leer: Derrumbe en anexo del Museo de la Estampa no afectó al recinto; refuerzan medidas de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informaron esta noche, a través de un comunicado conjunto, que la iglesia de la Santa Veracruz, que resultó dañada por un incendio y rebrote ocurridos este domingo 30 de agosto, podría “quedar plenamente restaurado en el curso de 2021”. Según su reporte, el primer incendio inició hacia las 6:30 de la mañana y fue atendido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y logró contenerse a las 8:00 horas, lo que permitió el ingreso de personal de los institutos INAH y Nacional de Bellas Artes (INBA), la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la Autoridad del Centro Histórico y de la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Todos “acudieron al lugar para dar cuenta de los daños, iniciar acciones de protección y aseguramiento e investigar las causas del siniestro, que de acuerdo con los primeros indicios fue ocasionado por individuos que se introdujeron al sitio de manera irregular”. Hacia las 16:00 horas el fuego se reactivó y controló posteriormente, por lo cual el personal del INAH pudo continuar con la valoración de los daños.Aún no se han dado los primeros reportes oficiales. El comunicado indica que las autoridades de Cultura, INAH, INBA, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, y del gobierno de la Ciudad de México trabajarán en forma coordinada y conjunta para la valoración y dictaminación de los daños al monumento histórico, así como a los bienes culturales que se albergan en su interior y continuar con la restauración integral. Se confirma, como había señalado el INBA a través de su cuenta de Twitter “que el personal, instalaciones y acervo del Museo Nacional de la Estampa (ubicado en el costado norte del templo) no sufrieron ninguna afectación por el incendio”. La Arquidiócesis Primada de México, informó por su parte, incluso antes de tenerse cualquier informe del INAH: “Los siniestros ocasionaron diversos daños en la torre izquierda del campanario, la cual se encuentra apuntalada debido a la afectación que sufrió en el sino de 2017. También hubo afectaciones en el interior, en la zona del coro, y en el órgano monumental”.Ubicado en la plaza con el mismo nombre, en la Avenida Hidalgo, colonia Guerrero, frente a la Alameda Central, en el Centro Histórico, el templo de la Santa Veracruz tiene una historia que se remonta a 1526. En lo que fuera su antiguo hospital se estableció el Museo Nacional de la Estampa. Según documentos en internet de la Mediateca del INAH, Hernán Cortés fundó la Archicofradía de la Cruz en memoria de los “Caballeros de la Santa Veracruz”, a la cual sólo tenían acceso aristócratas que portaban una gran cruz roja en el pecho y un crucifijo del Señor de los Siete Velos. En 1527 se construyó la iglesia, en unos solares donados por el Ayuntamiento, una iglesia y el hospital, pero a mediados del siglo XVIII su mal estado de conservación obligo a su demolición y se edificó una nueva, que se terminó el 13 de septiembre de 1764. Su fachada barroca, de estilo churrigueresco y su torre se terminaron hasta 1776. La Arquidiócesis informó que los dictámenes serán realizados por las autoridades correspondientes para determinar las causas del incendio y de los rebrotes. Añadió que desde los sismos de 2017 el templo se encuentra cerrado al culto y presenta daños estructurales que no han sido reparados, pero en la última semana “fue allanado por indigentes en varias ocasiones”. Según el comunicado de Cultura, ya se cuenta con el proyecto ejecutivo para su restauración integral, que deberá adelantarse, luego de que se resarzan los daños ocasionados por el incendio.El INAH informó a esta agencia hacia las 9:00 de la noche, que aún están trabajando en los dictámenes con la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura. El Museo Franz Mayer, cuyo recinto se ubica también en la Plaza de la Santa Veracruz, junto al Museo Nacional de la Estampa y pegado al templo de San Juan de Dios, localizado a su vez, frente al templo incendiado, informó por su parte que su personal, edificio y colecciones no fueron afectados y lamentó el incendio en la iglesia vecina “inmueble de enorme valía patrimonial”. En redes sociales se expresó la conmoción que provocó el incendio. La agrupación Monumentos de México, escribió en un tuit: “Se les rogó una y otra vez, el Patrimonio no se puede dejar para después. Exigimos la renuncia de las autoridades de cultura responsables de cuidar el patrimonio nacional. Otorgaron mil millones a un parque temático en Chapultepec y abandonaron al INAH. @lopezobrador_@alefrausto.” https://twitter.com/patrimoniomx/status/1300193777479569409?s=20 La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó en la noche que sofocó en su totalidad las brasas en la iglesia y coordina acciones para mitigar riesgos en el lugar. La curadora Ana Alena Mallet, acusó por la misma red que la desgracia del incendio es negligencia del INAH y el gobierno de la Ciudad de México.