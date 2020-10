Con la iniciativa "Círculos Virtuosos", artistas apoyan a alumnos sordos de Arte Nät, en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- “Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano”. Con esa cita del escritor inglés George Orwell, el colectivo de artistas “Oaxaca de mil colores” y la Galería Piso Roma arrancaron una campaña en solidaridad con alumnos sordos de Arte Nät en tiempos de pandemia. A través de la iniciativa “Círculos Virtuosos” que emprendió artistas como Juan Carlos Abreu, Mario Carrizosa, Cristóbal Montoya, Judith Ruiz y Gabriel Mendoza, junto con los fotógrafos Fernando Franco, Alan Baruck Racine y Pedro Miranda (invidente), se pretende beneficiar a unos 30 alumnos de escasos recursos para que puedan tomar clases de grabado a través de la asociación civil Arte Nät (vocablo mixe que quiere decir quien no oye). El artista plástico Rolando Sigüenza Acevedo, fundador y presidente de Arte Nät, dio a conocer que a principios de 2020 empezó a ofrecer clases de grabado a algunos niños y niñas con discapacidad auditiva, sin embargo, debido a la pandemia tuvo que suspender las actividades. Y ahora, con esta campaña solidaria en la que artistas y fotógrafos apoyarán con la venta de sus obras, dijo, intentarán comprar materiales como linóleo, rodillos, gubias, tinta y papel para imprimir, con los cuales poder armar un curso de tres meses, y al final el alumnado montaría una exposición con las piezas realizadas. El fotógrafo Fernando Franco fue enfático en la frase del escritor inglés George Orwell de mantenerse humano en estos tiempos de crisis sanitaria y continuar con esta Guelaguetza de arte, como lo hizo “Oaxaca de mil colores” con personal médico, medios independientes y ahora con niñas y niños de escasos recursos con discapacidad auditiva. Resaltó que la palabra solidaridad y trabajo en equipo cobraron un gran sentido en esta pandemia, y las acciones del colectivo lo refuerzan. A esta iniciativa, coordinada por el director de la galería Piso Roma, Isaac Hernández, se sumaron patrocinadores solidarios como Pablo Rossi de Must Have; Gafas de sol; Luis Felipe Sigüenza, de "Jaguar yú café"; Liliana Alonso, de "Casa Ribera"; Antonio Peral, de "Mexpansión", y Carlos Sigüenza, del restaurante "Rincón mixe" de Ayutla, entre otros. También cuentan con el acompañamiento de medios de comunicación digitales independientes como Santa Cultura, Página3.mx, Serendipia y Sucedió en Oaxaca. Rolando Sigüenza resaltó: “todos mis alumnos están buscando un taller para demostrar de qué están hechos porque quieren abrir su vida y les interesa crear arte”. Aunque no tiene el número exacto de personas con sordera en Oaxaca, calcula que hay unas 150 mil con ese tipo de padecimiento, y sólo existen tres escuelas para personas sordas. Sin embargo, “la comunidad de personas sordas es muy unida, siempre se reúnen y hay comunicación muy estrecha, y por eso conocen al maestro que trabajó muchos años con Piña Palmera y en comunidades rurales de Oaxaca”, apuntó. El artista con discapacidad auditiva considera que lo principal es cómo enseñar a los papás con niños sordos para que no los escondan por pena y que les den la oportunidad de salir y desarrollarse. El también activista social manifestó: “tengo la necesidad de que aprendan y crezcan, y el trabajo, a partir de sus manos, es importante”. [embed]https://www.proceso.com.mx/647662/reportan-decomiso-historico-de-crystal-y-un-rancho-con-droga-y-animales-exoticos-en-tamaulipas[/embed] Consideró que la iniciativa es única en el país porque, si bien en la Ciudad de México hay un colectivo de arte para personas sordas, no está especializado en técnicas de grabado. El artista Gabriel Mendoza se ofreció para impartir un taller a los alumnos: “Me da gusto ser parte de este proyecto y con la esperanza de ser útil, porque la oportunidad de trabajar con los niños me llama la atención. Siempre busco la forma de robarle algo a los niños”. En su oportunidad, Juan Carlos Abreu subrayó que, a pesar de situaciones complicadas, esta pandemia “ha servido para ayudarnos no sólo como artistas, sino a los médicos, los medios de comunicación y ahora a personas con sordera”. El patrocinador solidario Pablo Rossi mencionó que desde 2015 o 2016 siempre trabajan de manera silenciosa con numerosos proyectos de inclusión, y al conocer estos proyectos y la trayectoria del maestro Sigüenza, decidieron apoyar la iniciativa.