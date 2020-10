Se alza Michel Franco con el 'León de Plata” en el Festival de Venecia

Nota relacionada:

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La cinta “Nuevo orden”, de Michel Franco, el único largometraje en español en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, logró alzarse con el “León de Plata”. Ello tras obtener apenas ayer otro reconocimiento durante el encuentro, el “Leoncino d’ Oro”. La cinta solo fue superada por la estadunidense “Nomadland”, de Chloé Zhao, misma que obtuvo el añorado “León de Oro”, y la Mejor Dirección recayó en el japonés Kiyoshi Kurosawa por “Spy no tsuma”. Tras la confirmación de la noticia por parte de la mostra italiana, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) felicitó al realizador nacional en redes sociales, además de recordar que “Nuevo orden” obtuvo ayer el Leoncino d’Oro que le entregó el Jurado Joven de la Mostra. https://twitter.com/imcine/status/1304850846291812354 Al recibir el reconocimiento el mexicano dijo “¡Viva México! y sigan apoyándonos en el país para llevar buenas noticias”, un comentario que contrarresta con el recién anunciado Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) en donde el Imcine se verá afectado con un recorte del 19.43 por ciento. El joven cineasta detrás de cintas como Después de Lucía (Mejor Película en Una Cierta Mirada del Festival de Cannes y Premio Horizonte del Festival de San Sebastián en 2012), Chronic (Mejor Guion en Cannes 2015) y Las hijas de Abril (Premio Especial del Jurado en Una Cierta Mirada de Cannes 2017), obtuvo un León de Oro en Venecia, en 2015, por Desde allá en su faceta de productor. En entrevista conrealizada por la reportera Columba Vértiz, Franco comentó sobre su Nuevo orden: “La película es distópica. La escribí hace tres años. La idea la empecé a elaborar hace cinco años y jamás me imaginé que el momento de la premier sería distópico, porque la pandemia ha generado que el abismo que existe entre pobres y ricos sea evidente, más pronunciado, destapando otros problemas. Parece que la distopía nos va alcanzando, y de algún modo ya no quise esperar para sacar la película.”Protagonizada Naian González Norvind, Diego Boneta y Darío Yazbek, el elenco, así como la productora Cristina Velasco, acompañaron a Franco en Venecia. Nuevo orden dura 88 minutos y es producida por Teorema, Les Films d’Ici. La distribuirá en México Videocine, y en Francia Ad Vitam, además de que The Match Factory se encargará de su venta internacional. Venecia es el primer gran encuentro a nivel internacional que se realiza de manera física en medio de la pandemia, y este año tuvo menos películas de lo habitual debido al covid-19 que aún amenaza a Italia.