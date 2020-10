Consideran "una insensatez y una ofensa" el presupuesto para cultura en 2021

CIUDAD DE MÉXICO (proceso-com.mx).- En referencia al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021, sujeto aún a aprobación, el Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México (Moccam) realizó un análisis en el cual afirmaron que “ante las numerosas exigencias de la comunidad artística del país para reactivar la vida cultural y apoyar a los artistas desempleados, es una insensatez y una ofensa”. El PPEF 2021 que propone en total 13 millones 985 mil 117 pesos para Cultura, es decir un 3.46% de aumento respecto del año pasado, de 13 millones 517 mil 480 pesos, es en realidad menor al desglosar por órganos desconcentrados y/o entidades: INAH (-2.50%), INBAL (-1.65%), IMCINE (-19.43%), Radio Educación (-4.67%), el Centro de Capacitación Cinematográfica (-17%), los Estudios Churubusco (-17.7%), Canal 22 (-16.46%), Indautor (-8.58%), así como Festivales, Fomento a la Lectura, PAICE, PACMyC y el extinto Fonca. Incluso Vinculación Cultural, que administra el programa “Cultura Comunitaria”, apuesta de la Secretaría de Cultura en esta administración se vio reducida en un 86.23% menos, de 709 a 97 millones de pesos. Y señalan que “el aumento es en realidad por el Proyecto Cultural de Chapultepec que junto al Complejo Cultural Los Pinos tendrían poco más de la cuarta parte del presupuesto, tres mil 508 millones de pesos. Se lee en el documento del Moccam: “Mientras el presidente y múltiples funcionarios anuncian que los recortes obedecen a la lógica de primero los pobres y al sostenimiento de los programas sociales, el gasto público en un solo megaproyecto (Chapultepec) en la capital en un año de recesión, ante las numerosas exigencias de la comunidad artística del país para reactivar la vida cultural y apoyar a los artistas desempleados, es una insensatez y una ofensa. “El apoyo a los más desprotegidos no debe estar condicionado a restarle presupuesto a ámbitos indispensables para la vida libre y democrática del país, como salud, derechos humanos, cuidado del medio ambiente, ciencia, deporte, arte y cultura. Ésa es una falsa dicotomía: los ciudadanos no debemos renunciar a ningún derecho para satisfacer ningún otro, mucho menos para financiar un proyecto faraónico e innecesario, especialmente en medio de una crisis como la que vivimos actualmente”. Esta semana el Moccam junto a los colectivos No Vivimos del Aplauso y Asamblea por las Culturas informaron sobre la petición de intervención de la Secretaría de Gobernación ante la Secretaría de Cultura (SC) relativo a convocatorias, y como parte del mismo recordaron a esta última ejercer el PEF 2020 pendiente. En respuesta, la SC dio a conocer que “con el objetivo de impulsar el alcance de las convocatorias emitidas por la Secretaría de Cultura, se compartirá con los colectivos la relación de las mismas, tanto las que se encuentran vigentes como las de próxima emisión”, y afirmaron que analizarían la posibilidad de abrir una convocatoria para artistas que no cuentan con comprobante fiscal.