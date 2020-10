Se reactiva el teatro El Milagro con 'Día de los vivos”

Semáforo naranja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la reactivación cultural gradual, el teatroes uno de los primeros recintos que ofrecerá funciones presenciales a partir del próximo 18 de septiembre, con la obra Día de los vivos. La pieza, además, se difundirá virtualmente, dentro de una categoría "híbrida". En conferencia de prensa a distancia, el elenco de la puesta en escena (Alejandro Benítez, Sofía Sanz, Armando Tapia, y el director Antonio Cerezo) se dio a conocer queen nuestro país: “Es una cosmovisión tanto mexicana como humana, precisamente para preguntarse qué está pasando en el mundo de los vivos, basado en ello, dentro de la obra, los muertos deciden inaugurar el día de los vivos, para regresarles la esperanza y darle a los vivos este mensaje tan primario que es ¡Vivan!”, detalló el conductor escénico.Sobre las condiciones basadas en los protocolos de la Secretaría deCerezo refirió que se han cuidado mucho dentro del teatro y con el público.Respecto a la decisión de por qué atreverse a estrenar una obra de teatro durante la, el director dijo que se tomó tras varias pláticas en línea, “y hasta donde ya no pudimos más la producción se encargó. Como compañeros nos hemos cuidado demasiado porque no queremos enfermarnos, y también ese mensaje queremos darle al público”. La obra, que tiene un carácter familiar, durará 60 minutos: “Puede venir el público a partir de los seis años, tenemos muchos niveles de humor, creo que en estos tiempos tendremos que acostumbrarnos que sea híbrido”, comentó. La actrizdestacó que la cultura es un derecho básico y un distractor lúdico ante la situación: “Necesitamos el apoyo del público para exigir el derecho a la cultura, y por eso me parece importante que si hicimos el esfuerzo de hacer funciones en vivo, vengan al teatro, se la van a pasar muy bien, atrévanse a salir de su casa, a sentirse vivos”. La temporada comenzará el 19 de septiembre próximo y culmina el 25 de octubre, con funciones sábados y domingos a las 13 horas, en el recinto de Milán 24, colonia Juárez.