'Artes de México” se resiste

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la pandemia, la resistencia. Prueba de lo anterior es la campaña más reciente lanzada por Artes de México en un momento de economía crítica. El sello que ha hecho énfasis en la cultura a través del diseño minucioso de sus volúmenes con apuestas por el tacto, la vista y el libro físico, lanzó su “Primera campaña Artes de México de resistencia y apoyo”. Así, la editorial fundada en 1988 y desde entonces liderada por el escritor Alberto Ruy Sánchez, en mancuerna con Margarita de Orellana, lanzó la iniciativa a partir de su colección Luz Portátil, conformada por 32 volúmenes de fotografía y literatura. Su dinámica es simple: Al apoyar con 5 mil pesos se puede obtener la colección completa; con 4 mil pesos seleccionar entre 24 libros; con 3 mil pesos elegir 18 volúmenes; con 2 mil pesos optar por 12 libros; y con mil pesos, seis. “Si usted ya tiene la colección de 32 libros, puede regalar o donar a quien quiera otra completa o parcial, o donarla a una biblioteca o centro cultural que nosotros podemos ayudarle a elegir”, apelan. Al respecto, el fotógrafo Pedro Tzontemoc, coordinador de Luz Portátil, refiere a: “Hemos lanzado esta campaña de apoyo a la editorial para tratar de salir de esta situación crítica en la que vive Artes de México, pero también todas las editoriales. El trabajo a distancia ha sido constante, como todos trabajando a la distancia, aunque ciertamente la cantidad de trabajo ha disminuido. “La colección no ha tenido en dos años una nueva publicación, siendo que durante 13 años se mantuvo constante, sacando por lo menos un libro por año, además de que tuvo años gloriosos en los que se llegaron a publicar hasta tres libros, todos ellos producto de esta colección icónica de la editorial. Sin duda me pareció idóneo que se lanzara la campaña con Luz Portátil.” En una revisión por el portal en red www.artesdemexico.com.mx se pueden apreciar los títulos de esta colección, entre ellos: Revocar el silencio, ensayo crítico de la feminista Francesca Gargallo en relación a los derechos de los animales, con fotografías de Elideth Fernández; Otras ciudades invisibles, con imágenes de Lorena Campbell y la pluma de Óscar de la Borbolla, en un trabajo sobre las ciudades como escenarios perfectamente diseñados; El medio terrestre, volumen hecho a partir del mundo recreado en el Museo de Historia Natural a través de la lente de Ilán Rabchinskey, quien realizó retratos de taxidermias y fotografías de los dioramas sobre ambientes naturales; o bien Oráculo, compuesto de 64 fotografías tomadas por Silvia Andrade durante sus caminatas en el Jardín Botánico Regional Roger Orellana, de Mérida, Yucatán, acompañadas de una travesía poética realizada por Arturo González Cosío en 1999. Tzontemoc comentó que la campaña se trabajó hace poco más de un mes, y será el punto de partida para otras más, producto de las 10 colecciones que posee Artes de México. “Creo que como nación y humanidad hemos superado cosas mucho peores que esta pandemia, situaciones críticas, así que estoy seguro de que vamos a lograr salir de esto, y confío en que una vez que esto se normalice regresemos a tomar un café, a compartir una tertulia, a las ferias de libros. Es una pausa que nos obliga a reflexionar, pero con el apoyo solidario de la comunidad cultural lo lograremos.” Debido a la situación económica, la presencia de Artes de México en la FIL Guadalajara –en donde suele destacarse por sus diseños de estands– aún no está decidida. https://www.proceso.com.mx/631387/gama-virtual-y-el-mercado-del-arte